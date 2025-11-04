Nausėda neslėpė gero įspūdžio apie Kauną: „Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“

„Pono Kauno kandidatūra pasirodė įdomi ta prasme, kad tikėjomės ir mažesnio išmanymo kai kuriose specifinėse srityse, bet, mūsų nuostabai, ponas Kaunas buvo gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus, o vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo, manau, kad tai yra privalumas, atsakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali“, – žurnalistams antradienį Baisogaloje sakė šalies vadovas.
„Žmogus yra motyvuotas, bet to nepakanka, tikrai norėčiau, kad šitoje ministerijoje būtų išsaugotas tam tikras strateginis perėmimas tų darbų, kurie buvo pradėti ir įgyvendinti, todėl labai didelį dėmesį kreipsiu į jo komandos formavimą“, – sakė jis.
„Krašto apsaugos ministru skirsime vieną iš kandidatų. Šiuo metu svarstome pono Kauno kandidatūrą. Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“, – žurnalistams antradienį Baisogaloje sakė G. Nausėda.
Premjerė atmeta kritiką dėl Roberto Kauno patirties stygiaus vadovauti KAM: leiskime dirbti
Premjerė Inga Ruginienė atmeta dalies visuomenės kritiką dėl į krašto apsaugos ministrus siūlomo Roberto Kauno patirties stygiaus.
„Kokios mažai patirties? Turi nemažai įvairios patirties, ir vadovavimo patirties. Man atrodo, kad ta patirtis yra tikrai labai svarbi. Ir kiek žinau, tikrai jis gerai pasirodė per pokalbį su prezidentu. Man atrodo, kad nustokime vertinti žmones iš anksto, leiskime jiems dirbti ir tada pamatysime, kas vertas ir kas nevertas“, – žurnalistams Baisogaloje sakė Vyriausybės vadovė.
Kaip rašė BNS, opozicija ir dalis visuomenės sako, kad socdemų kandidatas nėra tinkamas vadovauti Krašto apsaugos ministerijai, nes neturi tam reikalingos patirties.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis anksčiau teigė, kad R. Kaunas pokalbio su prezidentu metu jam sudarė „neblogą įspūdį“.
Šalies vadovas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo ministru žada pateikti šią savaitę.
