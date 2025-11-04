 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda neslėpė gero įspūdžio apie Kauną: „Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“

2025-11-04 13:14 / šaltinis: BNS
2025-11-04 13:14

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jį nustebino kandidato į krašto apsaugos ministrus Roberto Kauno pasiruošimas.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jį nustebino kandidato į krašto apsaugos ministrus Roberto Kauno pasiruošimas.

REKLAMA
7

„Pono Kauno kandidatūra pasirodė įdomi ta prasme, kad tikėjomės ir mažesnio išmanymo kai kuriose specifinėse srityse, bet, mūsų nuostabai, ponas Kaunas buvo gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus, o vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo, manau, kad tai yra privalumas, atsakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali“, – žurnalistams antradienį Baisogaloje sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žmogus yra motyvuotas, bet to nepakanka, tikrai norėčiau, kad šitoje ministerijoje būtų išsaugotas tam tikras strateginis perėmimas tų darbų, kurie buvo pradėti ir įgyvendinti, todėl labai didelį dėmesį kreipsiu į jo komandos formavimą“, – sakė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

„Krašto apsaugos ministru skirsime vieną iš kandidatų. Šiuo metu svarstome pono Kauno kandidatūrą. Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“, – žurnalistams antradienį Baisogaloje sakė G. Nausėda.

REKLAMA

Premjerė atmeta kritiką dėl Roberto Kauno patirties stygiaus vadovauti KAM: leiskime dirbti

Premjerė Inga Ruginienė atmeta dalies visuomenės kritiką dėl į krašto apsaugos ministrus siūlomo Roberto Kauno patirties stygiaus.

„Kokios mažai patirties? Turi nemažai įvairios patirties, ir vadovavimo patirties. Man atrodo, kad ta patirtis yra tikrai labai svarbi. Ir kiek žinau, tikrai jis gerai pasirodė per pokalbį su prezidentu. Man atrodo, kad nustokime vertinti žmones iš anksto, leiskime jiems dirbti ir tada pamatysime, kas vertas ir kas nevertas“, – žurnalistams Baisogaloje sakė Vyriausybės vadovė.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, opozicija ir dalis visuomenės sako, kad socdemų kandidatas nėra tinkamas vadovauti Krašto apsaugos ministerijai, nes neturi tam reikalingos patirties.

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis anksčiau teigė, kad R. Kaunas pokalbio su prezidentu metu jam sudarė „neblogą įspūdį“.

Šalies vadovas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo ministru žada pateikti šią savaitę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų