Šios klaidos kelyje gali kainuoti gyvybę: „Regitros“ egzaminuotojas įspėjo, ko šiukštu nedaryti žiemą

Naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Verta žinoti“ jis pasidalino patarimais, kaip išvengti bėdų ir saugiai važinėti žiemos sąlygomis.
Lapkritis parodo pirmuosius artėjančis žiemos ženklus – temperatūros pokyčiai, lietūs, stiprūs vėjai ir tarsi vienu metu nukritę nuo medžių lapai. Tai tampa ne pačiomis geriausiomis sąlygoms eismo dalyviams su ratais, bet tuo pačiu galima pasiruošti povojingiausiam periodui – žiemos pradžiai.
„Prasideda šlapdriba, temperatūra krenta iki nulio, iškritęs sniegas, lietus ant asfalto tampa ledu. Automobilis pradeda ledyti, labai sunku yra transporto priemonę valdyti, dar žmogus pats nėra spėjęs persiorientuoti į žiemos ritmą“, – apie sunkumus pirmosiomis šaltojo sezono dienomis kalbėjo T. Damašauskas.
Prieš prasidedant šaltajam sezonui privalu būti pasiruošus transporto priemonę. Padangos turi būti žieminės ir pakankamo storio, kad galėtų važiuoti ant įvairių paviršių.
Taip pat verta nepamiršti ir langų – patikrinti, ar veikia valytuvai, ar atitinkamame bake esantis langų skystis tinka krintančiai temperatūrai. Svečias aptarė ir naują langų skystį, kuris gali atitirpdyti ledą. Nors jis pats šio skysčio nesirinktų, tai yra viena iš priemonių skubantiems vairuotojams.
„Esu įpratęs užkurti automobilį, nusigrandyti stiklą. Šiaip dažniausiai būna, kad aš net uždengiu stiklą, kad ryte nuėmus apsaugą galėčiau greičiau važiuoti“, – dalijosi „Regitros“ egzaminuotojas.
Paskutinis pasiruošimo žiemai patarimas iš eksperto lūpų buvo susireguliuoti žibintus, kad nebūtų apakinami kiti eismo dalyviai. Atkreipė dėmesį ir į žibintų spalvas, nes vis dėlto žibintai yra viena iš pagrindinių bendravimo tarp vairuotojų priemonių.
Kaip vairuoti saugiai žiemą
Dar prieš prasidedant žiemai eismo dalyviai susiduria su pavojais. Pavyzdžiui, vienas jų yra juodasis ledas. Rudens pabaigoje ir žiemos pradžioje vairuotojus išbandantis ledas yra labai sunkiai matomas, todėl dažnai ir sukelia avarines situacijas.
„Siūlyčiau atkreipti dėmesį prieš pradedant kelionę, kokia oro temperatūra lauke, išvažiuojant pabandyti keletą kartų pastabdyti ir pažiūrėti, kaip automobilis reaguoja. O jeigu jau važiuojame sausa kelio danga, bet matome, kad priekyje atrodo, kad yra bala, tai jau geriau pagalvoti, kad tai gali būti juodasis ledas. Prieš tokį ruožą atleisti akceleratorių, stipriau laikyti vairą, kad neprasidėtų mėtymai ir panašiai“, – kalbėjo T. Damašauskas.
Jeigu jau jaučiate, kad automobilis yra mėtomas, reikia atleisti visas paminas, leisti automobiliui riedėti ir lėtėti „iš savo jėgos“, tvirtai abejomis rankomis laikyti vairą ir neskubiais judesiais bandyti išlaviruoti.
Skandinavijos šalyse netgi yra specialus simuliatorius, ant kurio paviršiaus sukuriama šlapio ar ledinio kelio danga. Kol kas Lietuvoje tokios technologijos dar nėra, bet pašnekovas stipriai palaiko šios idėjos pritaikymą Lietuvoje.
Įsibėgėjus žiemai keliuose galima pamatyti sniego sluoksniu apdengtus automobilius, pravalytus tik vairuotojo pusėje ant priekinio ir galinio stiklo ir veidrodėliais, kaip juokavo pašnekovas, „kaip tankistas“. Tai gali kelti didelį pavojų ne tik aplinkiniams eismo dalyviams, tačiau ir pačiam vairuotojui.
„Tai kelia pavojų tiek už jūsų esantiems automobiliams, nes vėjo gūsiai pučia sniegą tiesiogiai jiems ir blogina matomumą. Kitas dalykas – greitai stabdant visas sniegas, esantis ant stogo, gali nušliaužti ant priekinio stiklo. Vėl mes nieko nebematysime. Ką padarysime? Tai sukelsime eismo įvykį arba avaringą situaciją“, – dėstė Tautvydas Damašauskas.
Dar daugiau eksperto patarimų rasite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
