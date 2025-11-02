Vilniečiai nebegali tylėti: „Šviesoforas kiaurai daiktus matančiam „supermenui“

Šiuo metu sostinėje ir toliau vykdomi intensyvūs gatvių ir kelių remonto darbai. Tiesa, ne visi priimami sprendimai vilniečių yra pasitinkami išskėstomis rankomis.
Štai sostinės vairuotojai dalinasi, susiduriantys su problemomis kai kurių gatvių sankryžose, kur, pasak jų, naujai pastatyti stulpai trukdo vairuotojams pamatyti šviesoforų signalus.
Štai vienas iš tokių stulpų užfiksuotas Kareivių g. ir Žirmūnų g. sankryžoje, o padaryta nuotrauka gyventojas pasidalino ir feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“.
Nuotraukoje matyti, kad prieš sankryžą esantis šviesoforas yra pilnai uždengtas stovinčio stulpo, tad iš vairuotojo perspektyvos nėra galimybės deramai pamatyti, koks yra šviesoforo signalas.
„Žirmūnų kuriozas – šviesoforas kiaurai daiktus matančiam supermenui“, – teigė įrašo autorius.
O štai kitoje feisbuko grupėje „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ apie tą pačią sankryžą diskutavę gyventojai teigė, kad su panašiomis problemomis tenka susidurti ir kitose sostinės miesto vietose.
„O taip, dabar tokių nemažai, be signalo kartais ir pirmas pajudėt negali nes nemato...“, – rašė vienas komentatorius.
„Eišiškių plente tas pats“, – pridėjo kitas.
„Jo, į Metalo g. Iš Eišiškių pl. į kairę toks pats sprendimas“, – antrino dar vienas komentatorius.
Savivaldybė teigia klaidą sutvarkiusi
Tiesa, po kiek laiko įrašo autorius po savo įrašu pridūrė, kad Vilniaus miesto savivaldybė (VMS) pripažino padariusi klaidą ir stulpą prie Kareivių g. ir Žirmūnų g. sankryžos esą išmontavo.
Tą naujienų portalo tv3.lt žurnalistams patvirtino ir VMS atstovas Gabrielius Grubinskas, kuris teigė, kad šiuo metu šioje sankryžoje yra vykdomas troleibusų kontaktinio tinklo kapitalinis remontas.
„Sankryžoje yra daug inžinerinių tinklų – aukštos įtampos kabelių, nuotekų tinklų, kitų vamzdynų ir komunikacijų – todėl kontaktinio tinklo atramų vietos turėjo būti parinktos įvertinant visas aplinkybes“, – aiškino savivaldybės atstovas.
Tiesa, jis pridūrė, kad gavus gyventojų pranešimą, jog dėl naujo stulpo nesimato šviesoforų signalų, buvo nuspręsta demontuoti stulpą ir perkelti jį i kitą vietą. VMS atstovas taip pat tikino, kad tai savivaldybei papildomai nekainuos.
„Jis bus perkeltas į kitą vietą, o darbai papildomai Vilniaus miesto savivaldybei nekainuos. Dėkojame gyventojams, kad atkreipė dėmesį į problemą ir rūpinasi savo bei kitų eismo dalyvių saugumu“, – teigė G. Grubinskas.
Jis taip pat pridėjo, kad kitų panašių pranešimų iš kitų sostinės vietų šiuo metu VMS gavusi nėra. Visgi gyventojams pamačius analogišką problemą, rekomenduojama apie tai pranešti per „Tvarkau miestą“ platformą arba kitu gyventojams patogiu būdu.
