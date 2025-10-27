Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl diskriminacijos – įspėjimas sostinės valdžiai

2025-10-27 09:42
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-27 09:42

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo Vilniaus savivaldybę dėl negalią turinčių asmenų diskriminacijos, neužtikrinus jiems judėti būtinos infrastruktūros įrengimo ant Tauro kalno. Tiesa, į įspėjimą sureagavusi institucija žada imtis priemonių situacijai taisyti.

Asociatyvi (nuotr. stop kadras)

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo Vilniaus savivaldybę dėl negalią turinčių asmenų diskriminacijos, neužtikrinus jiems judėti būtinos infrastruktūros įrengimo ant Tauro kalno. Tiesa, į įspėjimą sureagavusi institucija žada imtis priemonių situacijai taisyti.

0

Tyrimą tarnyba pradėjo, remdamasi viešai pasidalinta informacija, kad kai kuriais Tauro kalno takais neįmanoma judėti vežimėliais – jie baigiasi laiptais ar bortais, nėra įrengtų pandusų ar nuožulnų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat nurodyta, kad nėra prieigos prie amfiteatro, kadangi jo danga netinkama vežimėliams. Sunkumų kyla ir žmonėms su regos negalia, kadangi takuose nėra taktilinių juostų bei vizualinių kontrastų, prie laiptų trūksta turėklų. 

Tai, kad šios problemos išties egzistuoja, patvirtino Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) atstovai, kurių teigimu. Tauro kalno prieinamumas yra tik dalinis. 

Tarnybai kreipusis į Vilniaus miesto savivaldybę, šios atstovai pripažino, kad Tauro kalnas nėra visiškai pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia. Tiesa, jie nurodė, kad sunkumų kelia tai, jog statūs kalno šlaitai turi vertingųjų savybių, o toks reljefas yra saugomas, tad visur įrengti takus be laiptų esą nebuvo galimybių. 

Visgi pradėjus tyrimą, savivaldybė ėmėsi tam tikrų veiksmų – atliko tam tikrus pėsčiųjų takų ženklinimo pakeitimus. Be to, jau suplanuotas laiptų apėjimas įrengiant pandusus, informacinių stendų, kontrastinių juostų, turėklų įrengimas. Ketinama keisti ir amfiteatro dangą. 

Anot savivaldybės, visi šie papildomi darbai bus užbaigti iki 2026 metų birželio–rugsėjo mėn.

