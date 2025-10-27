Uždirba 16 kartų daugiau nei vidutinis lietuvis: štai kur Lietuvoje moka didžiausias algas

Rugsėjį didžiausius atlygius Lietuvoje išmokėjo technologijų, finansų, transporto, prekybos, energetikos ar žemės ūkio pramonės bendrovės.
Uždirba 16 kartų daugiau, nei vidutinis atlyginimas
Rugsėjo mėnesį didžiausias algas Lietuvoje mokėjo bendrovė „Girteka Group“, rodo naujausi „Sodros“ duomenys.
Nuosavų vilkikų parką valdančios transporto įmonės atlyginimų vidurkis viršijo 37 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Bendrovė turi 5 darbuotojus.
Tai yra beveik 16 kartų daugiau už vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje, kuris dabar siekia 2326,3 euro.
Antras didžiausias atlyginimų vidurkis rugsėjį buvo fiksuotas bendrovėje „Bonduelle Lenkija“, turinčioje 7 darbuotojus. Rugsėjį jie uždirbo vidutiniškai po 34 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Bendrovė užsiima daržovių perdirbimu, konservavimu ir šaldymu. Ji gamina platų asortimentą daržovių produktų – nuo konservuotų kukurūzų ir žirnelių iki šaldytų mišinių bei salotų.
Trečioje vietoje pagal atlyginimus yra „Akola Group“. Praėjusį mėnesį 21 jos darbuotojas uždirbo vidutiniškai po 25,9 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. „Akola Group“ valdo vieną didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę.
Tuo metu „Planner5D“, užsiimanti programėlių, skirtų planuoti būsto interjerą ir išplanavimą kūrimu, rugsėjį fiksavo 24,9 tūkst. eurų atlyginimų vidurkį. Ši įmonė turi 18 darbuotojų.
Toliau pagal didžiausius atlyginimus rikiuojasi „Microsoft Lietuva“. 13 jos darbuotojų rugsėjį vidutiniškai uždirbo po 21 tūkst. eurų prieš mokesčius. Ši bendrovė yra „Microsoft“ atstovybė Lietuvoje ir užsiima programinė įrangos pardavimu.
Daugiau nei 10 tūkst. eurų mokėjo 30 bendrovių
Taip pat rugsėjį išmokėtomis algomis išsiskyrė ir 6 darbuotojus turinti bendrovė „BLender“. Atlyginimų vidurkis šioje bendrovėje siekė 18,7 tūkst. eurų prieš mokesčius.
„BLender“ yra pasaulinė e-skolinimosi platforma, skirta vartotojams ir verslo partneriams, kuriems reikalingas finansavimas.
Tarp didžiausias algas mokančių bendrovių dažnai patenka ir „MG Investment“. 4 jos darbuotojai rugsėjo uždirbo vidutiniškai po daugiau nei 18 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
„MG Investment“ yra viena iš „MG grupės“, anksčiau besivadinusios „MG Baltic“ koncernu, įmonių. Grupės savininkas yra Darius Mockus, laikomas vienu turtingiausių Lietuvos žmonių. Pati „MG Investment“ netiesiogiai valdo LNK televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones.
Į didžiausias algas rugsėjį mokėjusių bendrovių sąrašą taip pat patenka „IDS Borjomi Europe“, užsiimanti natūralaus mineralinio vandens iš Gruzijos didmenine prekyba.
Bendrovė Lietuvoje turi 8 darbuotojus ir praėjusį mėnesį jiems mokėjo vidutiniškai po 15,6 tūkst. eurų prieš mokesčius.
„Utilitas Wind“ rugsėjį taip pat mokėjo vienus iš didžiausių atlyginimų Lietuvoje. 6 bendrovės darbuotojai vidutiniškai uždirbo po 14,6 tūkst. eurų prieš mokesčius.
„Utilitas Wind“ – vėjo energetikos vystymu ir eksploatavimu užsiimanti įmonė, įkurta 2023 m. birželio 6 d. Lietuvoje. Bendrovė priklauso „Utilitas“ grupei, veikiančiai Baltijos šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Įmonės pagrindinė veikla – vėjo jėgainių parkų plėtra, valdymas ir priežiūra, taip pat konsultacinės paslaugos atsinaujinančios energijos srityje.
Didžiausias algas mokėjusių įmonių dešimtuką užbaigia bendrovė „Linas Agro“, užsiimanti augalinės žemės ūkio produkcijos ir žaliavų tarptautine prekyba.
Ji turi 211 darbuotojų, kurių algų vidurkis rugsėjį buvo apie 14 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
„Sodros“ duomenimis, rugsėjį 10 tūkst. eurų ir didesnius algų vidurkius fiksavo 30 šalyje veikiančių juridinių asmenų.
Šiuo metu minimali mėnesinė alga Lietuvoje yra 1038 eurai.