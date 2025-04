Vilniuje pradedamas gatvių remonto sezonas: atskleidė, ką planuojama tvarkyti

„Dvejus metus vykdėme savo apimtimi rekordinius sostinės gatvių remonto darbus ir per santykinai trumpą laiką atnaujinome beveik 230 km gatvių. Šis rodiklis yra didesnis nei buvo per paskutinius 12 metų iki 2023-ųjų, pavyzdžiui, per 2021–2022 m. kartu sudėjus buvo asfaltuota vos 46 km gatvių.

Orientacija ne tik į kiekybę, bet ir darbų kokybę leido pasiekti tai, kad po šio sezono absoliuti dauguma Vilniaus gatvių bus geros ir labai geros būklės. Toliau daugiau dėmesio skirsime gatvių rekonstrukcijai, tiltų remontui bei strateginių susisiekimo infrastruktūros projektų įgyvendinimui“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA

REKLAMA

2025 m. Vilniaus miesto savivaldybės planuose – 53 km ištisiniu būdu išasfaltuotų gatvių, apie 25 km sutvarkytų šaligatvių ir 8,7 km įrengtų dviračių takų.

REKLAMA

Pagal planuojamas remontuoti gatvių atkarpas, ilgiausia – 1,87 km – Žaliųjų Ežerų g., toliau rikiuojasi Pavilnio g. (1,86 km) ir J. Tiškevičiaus g. (1,44 km).

Visas šiemet remontuojamas gatves ir kitą susisiekimo infrastruktūrą galima rasti žemėlapyje.

Prioritetinis sostinės gatvių asfaltavimo sąrašas sudarytas remiantis lazerinio gatvių dangos skenavimo rezultatais.

Vertinant kelių pastarųjų metų skenavimo metu gautus duomenis, nuo 2022-ųjų pabaigos, prastos ir labai prastos būklės gatvių sostinėje sumažėjo daugiau nei 2,5 karto. Skaičiuojama, kad po šio darbų sezono tokios būklės gatvių mieste liks tik apie 25 km arba ne daugiau nei 2,1 proc. viso gatvių tinklo.

REKLAMA

REKLAMA

Šiemet sostinės susisiekimo infrastruktūros tvarkymui numatyta skirti apie 46 mln. Eur.

Remontuos tiltus, ruošiasi ir naujų statyboms

Ypač svarbus 2025-ųjų tikslas – suremontuoti 4 sostinėje esančius tiltus: Žirmūnų, Liubarto, Valakampių ir Linksmosios g.

„Kaip ir visoje Lietuvoje, Vilniaus miesto tiltai ir viadukai pasižymėjo prasta technine ir estetine būkle, todėl nuo 2023 m. imtasi intensyvių pagrindinių sostinės tiltų atnaujinimo darbų. Tiltai ne tik užtikrina sklandų kasdienį susisiekimą abipus Neries upės įsikūrusiame mieste, bet ir yra svarbūs elementai sostinės evakuacijos planuose“, – sako V. Benkunskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per pastaruosius porą metų atnaujinti Žaliasis, Žvėryno, Geležinio Vilko tiltai, taip pat Galvės g. ir Ozo g. viadukai, pradėtas Šilo tilto remontas. Planuojama, kad visi pagrindiniai Vilniaus tiltai ir viadukai bus atnaujinti dar iki 2027-ųjų.

Sostinėje ruošiamasi ir naujų trijų pėstiesiems bei dviratininkams skirtų tiltų statyboms.

Alberto tilto, jungsiančio A. Goštauto ir Upės g., statybos turėtų prasidėti dar 2025-aisiais, Užvingio tilto, jungsiančio Vingio parką su „Litexpo“ teritorija, statybos leidimą tikimasi gauti taip pat šiemet. Šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje turėtų prasidėti ir viaduko bei požeminės perėjos statybos Ukmergės g., ties būsimu Daugiafunkciu kompleksu.

REKLAMA

Planuose – gatvių rekonstrukcijos, modernizuotos eismo gatvės ir kiemų tvarkymas

Baigiant atnaujinti ir tvarkyti esamą gatvių infrastruktūrą, šiais ir kitais metais daugiau dėmesio taip pat bus skiriama gatvių rekonstrukcijos ir naujiems infrastruktūros projektams. Šie projektai trunka ilgiau, nes jų įgyvendinimui yra reikalinga parengti teritorijų planavimo dokumentus ir techninius projektus.

Savivaldybės darbų sąraše – Nemenčinės pl. rekonstrukcija, kuri bus baigta jau šiemet, Tarandės tunelio ir jungiamosios gatvės projektas, taip pat darbai Tilto, Džiaugsmo, Vokiečių, Trakų, J. Basanavičiaus ir aplinkinėse senamiesčio gatvėse, Kalvarijų, Lazdynėlių g. ir kt.

REKLAMA

Taip pat toliau bus tęsiami darbai ir gyvenamųjų namų kiemuose. Praėjusiais metais įvairių seniūnijų kiemuose buvo įrengtos korinės dangos automobilių stovėjimo aikštelės, tokiu būdu sukuriant 340 naujų stovėjimo vietų. Šiemet planuojama sutvarkyti dar 66 kiemus, kuriuose bus sukurta per 1,6 tūkst. naujų automobilių stovėjimo vietų gyventojams.

Kartu dėmesys skiriamas ir 40-čiai intensyvaus eismo gyvenamųjų kvartalų gatvių, kurios ilgainiui taps gyventojų poreikius atliepiančiomis miesto gatvėmis.

Šios modernizuotos gatvės bus skirtos užtikrinti saugumą pėstiesiems ir mikrojudumo transporto naudotojams išnaudojant tą pačią gatvės erdvę ten, kur vyrauja vidiniai namų kvartalai, viešosios įstaigos, yra didelė gyventojų koncentracija. Projektuojant modernizuotas gatves didelis dėmesys bus skirtas gyventojų įtraukimui į sprendimų priėmimą, vyks viešos konsultacijos, apklausos ir kūrybinės dirbtuvės.