„Regitra“ tyčia sukirtinėja vairuotojus? Egzaminuotojas atviras: „Reikalavimai tikrai nėra perdėti“

Pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusio „Regitros“ Vilniaus padalinio vairuotojų egzaminavimo komandos vadovo Tautvydo Damašausko, išvengti klaidų kelyje padėtų keli esminiai aspektai – taisyklės, kurias vertėtų įsidėmėti:
„Tinkamai pasiruošti automobilį prieš žiemą, susiplanuoti savo laiką, daugiau laiko skirti automobilio paruošimui, daugiau laiko skirti pasiekti kelionės tikslą. O jeigu jau apie dalyvavimą eisme kalbame, tai laikytis saugesnio atstumo nuo kitų eismo dalyvių, neužsiimti papildoma veikla automobilyje, išskyrus vairavimą, ir būti vienas kitam tolerantiškesniais“, – akcentuoja T. Damašauskas.
Daugiau apie tai, kaip tinkamai paruošti automobilį žiemai, kurios sąlygos yra pačios pavojingiausios vairuojant, ar Lietuva paseks Skandinavijos pavyzdžiu ir vairavimo mokyklose atsiras pamokos slidžiame kelyje, ką daryti kilus pūgai arba susidūrus su žvėrimi, kurie ženklai išduoda juodąjį ledą, kokie pokyčiai pastebimi lietuvių vairavimo įpročiuose ir ką daryti, norint sėkmingai išlaikyti vairavimo egzaminą – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Egzaminuotojai specialiai „sukerta“?
Paklaustas, kodėl „Regitros“ instruktoriai vis dar kelia baimę bandantiems gauti vairuotojo pažymėjimą, o egzaminai sulaukia kritikos dėl perdėtų reikalavimų ir užduočių, laidos pašnekovas pabrėžia, kad tokie nuogąstavimai yra nepagrįsti.
„Kirviai tikrai nesame. Mūsų darbas yra įvertinti vairavimo įgūdžius ir suteikti teisę vairuoti asmenims, kurie yra pasiruošę savarankiškai dalyvauti eisme. Tikrai nenorėčiau suteikti teisę vairuoti tam, kuris kelia pavojų tiek sau, tiek kitiems.
Reikalavimai tikrai nėra perdėti. Galėtumėm iš tikrųjų statistiką pasižiūrėti, kiek eismo įvykių kyla šiom dienom. Vis tiek pagrindinė susisiekimo transporto priemonė yra automobilis ir tikrai norėtųsi, kad visi ne tik apie save galvotumėme, bet ir sugebėtumėme galvoti apie kitus vairuotojus ir suprastume, kad išvažiuoti į gatvę yra didelė atsakomybė ir rizika“, – pabrėžia egzaminuotojas.
Po neišlaikyto egzamino aiškintis tenka su gimine
T. Damašauskas taip pat pasakoja, kad neišlaikiusieji vairavimo egzamino neslepia pasipiktinimo ir neretai spręsti ginčus bei įrodyti savo tiesą bando kartu su palyda.
„Kaip komandos vadovui tikrai dažnai tenka kalbėti, diskutuoti su artimaisiais. Vyksta žaidimas sugedęs telefonas: egzaminuotojas vairuotojui būsimam vieną pasako, vairuotojas savo giminaičiui kitą pasako, giminaitis ateina pas mane, pasako trečią. Pasižiūrim vaizdo įrašą, kaip sekėsi egzamine, ir dažniausiai artimasis palinkčioja galva, padėkoja, pasako, kad žinosim, kur pasitempti, ir tiesiog palinki geros dienos“, – darbo ypatumais dalijasi „Verta žinoti“ svečias.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:48 Vairavimo kultūra Lietuvoje
01:50 Apie pakantumą jauniems vairuotojams
02:35 Kodėl neverta aiškintis santykių su kitais vairuotojais
02:59 Mitai apie „Regitrą“ ir egzaminuotojus
03:38 Ar reikalavimai egzamine perdėti?
04:19 Aiškintis po egzamino ateina su giminaičiais
05:50 Kodėl taip baisu laikyti vairavimo egzaminą Vilniuje?
06:50 Teises galima nusipirkti?
07:17 Patarimai, kaip teises gauti iš pirmo karto
09:25 Pavojai kelyje žiemą
10:19 Kaip pasiruošti automobilį artėjant šaltajam sezonui
13:27 Apie juodojo ledo pavojų
15:00 Dėmesio, pėstieji!
18:40 Kaip elgtis susidūrus su gyvūnu
19:23 Apie pavojingiausią paros metą
19:52 Apie kelininkus ir kodėl žiema užklumpa mus netikėtai
21:03 Ką daryti kilus pūgai
22:48 Kada geriau rinktis vykti ne automobiliu, o viešuoju transportu
23:19 Ar reikėtų riboti amžių, iki kada leisti vairuoti
