TV3 naujienos > Gyvenimas

„Regitra" tyčia sukirtinėja vairuotojus? Egzaminuotojas atviras: „Reikalavimai tikrai nėra perdėti"

Laida „Verta žinoti“
2025-11-05 19:00
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 19:00

Prasidėjus šaltajam, slidžiajam, šlapiajam ir tamsiajam metų laikui, šalies keliuose eismo sąlygas apsunkina orų permainos, taip pat – pagausėjęs automobilių srautas. Draudimo bendrovių duomenys rodo, kad žiemą, o ypač prieššventiniu laikotarpiu, eismo įvykių skaičius ženkliai padidėja.

Pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusio „Regitros“ Vilniaus padalinio vairuotojų egzaminavimo komandos vadovo Tautvydo Damašausko, išvengti klaidų kelyje padėtų keli esminiai aspektai – taisyklės, kurias vertėtų įsidėmėti:

„Tinkamai pasiruošti automobilį prieš žiemą, susiplanuoti savo laiką, daugiau laiko skirti automobilio paruošimui, daugiau laiko skirti pasiekti kelionės tikslą. O jeigu jau apie dalyvavimą eisme kalbame, tai laikytis saugesnio atstumo nuo kitų eismo dalyvių, neužsiimti papildoma veikla automobilyje, išskyrus vairavimą, ir būti vienas kitam tolerantiškesniais“, – akcentuoja T. Damašauskas.

Daugiau apie tai, kaip tinkamai paruošti automobilį žiemai, kurios sąlygos yra pačios pavojingiausios vairuojant, ar Lietuva paseks Skandinavijos pavyzdžiu ir vairavimo mokyklose atsiras pamokos slidžiame kelyje, ką daryti kilus pūgai arba susidūrus su žvėrimi, kurie ženklai išduoda juodąjį ledą, kokie pokyčiai pastebimi lietuvių vairavimo įpročiuose ir ką daryti, norint sėkmingai išlaikyti vairavimo egzaminą – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

Egzaminuotojai specialiai „sukerta“? 

Paklaustas, kodėl „Regitros“ instruktoriai vis dar kelia baimę bandantiems gauti vairuotojo pažymėjimą, o egzaminai sulaukia kritikos dėl perdėtų reikalavimų ir užduočių, laidos pašnekovas pabrėžia, kad tokie nuogąstavimai yra nepagrįsti. 

„Kirviai tikrai nesame. Mūsų darbas yra įvertinti vairavimo įgūdžius ir suteikti teisę vairuoti asmenims, kurie yra pasiruošę savarankiškai dalyvauti eisme. Tikrai nenorėčiau suteikti teisę vairuoti tam, kuris kelia pavojų tiek sau, tiek kitiems.

Reikalavimai tikrai nėra perdėti. Galėtumėm iš tikrųjų statistiką pasižiūrėti, kiek eismo įvykių kyla šiom dienom. Vis tiek pagrindinė susisiekimo transporto priemonė yra automobilis ir tikrai norėtųsi, kad visi ne tik apie save galvotumėme, bet ir sugebėtumėme galvoti apie kitus vairuotojus ir suprastume, kad išvažiuoti į gatvę yra didelė atsakomybė ir rizika“, – pabrėžia egzaminuotojas.

Po neišlaikyto egzamino aiškintis tenka su gimine

T. Damašauskas taip pat pasakoja, kad neišlaikiusieji vairavimo egzamino neslepia pasipiktinimo ir neretai spręsti ginčus bei įrodyti savo tiesą bando kartu su palyda.

„Kaip komandos vadovui tikrai dažnai tenka kalbėti, diskutuoti su artimaisiais. Vyksta žaidimas sugedęs telefonas: egzaminuotojas vairuotojui būsimam vieną pasako, vairuotojas savo giminaičiui kitą pasako, giminaitis ateina pas mane, pasako trečią. Pasižiūrim vaizdo įrašą, kaip sekėsi egzamine, ir dažniausiai artimasis palinkčioja galva, padėkoja, pasako, kad žinosim, kur pasitempti, ir tiesiog palinki geros dienos“, – darbo ypatumais dalijasi „Verta žinoti“ svečias. 

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas

00:48 Vairavimo kultūra Lietuvoje

01:50 Apie pakantumą jauniems vairuotojams

02:35 Kodėl neverta aiškintis santykių su kitais vairuotojais

02:59 Mitai apie „Regitrą“ ir egzaminuotojus

03:38 Ar reikalavimai egzamine perdėti?

04:19 Aiškintis po egzamino ateina su giminaičiais

05:50 Kodėl taip baisu laikyti vairavimo egzaminą Vilniuje?

06:50 Teises galima nusipirkti?

07:17 Patarimai, kaip teises gauti iš pirmo karto

09:25 Pavojai kelyje žiemą

10:19 Kaip pasiruošti automobilį artėjant šaltajam sezonui

13:27 Apie juodojo ledo pavojų

15:00 Dėmesio, pėstieji!

18:40 Kaip elgtis susidūrus su gyvūnu

19:23 Apie pavojingiausią paros metą

19:52 Apie kelininkus ir kodėl žiema užklumpa mus netikėtai

21:03 Ką daryti kilus pūgai

22:48 Kada geriau rinktis vykti ne automobiliu, o viešuoju transportu

23:19 Ar reikėtų riboti amžių, iki kada leisti vairuoti

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

