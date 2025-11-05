 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Trečiąjį metų ketvirtį didžiausius atlyginimus sektoriuje ir toliau siūlė „Lidl“

REKLAMA / 2025-11-05 13:36 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Trečiąjį šių metų ketvirtį „Lidl Lietuva“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius siekė 2356,78 euro ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų, prekiaujančių maisto produktais. Didžiausias vidutinis atlyginimas sektoriuje buvo užfiksuotas tiek pirmąjį, tiek ir antrąjį šių metų ketvirtį.

Lidl Lietuva

Trečiąjį šių metų ketvirtį „Lidl Lietuva“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius siekė 2356,78 euro ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų, prekiaujančių maisto produktais. Didžiausias vidutinis atlyginimas sektoriuje buvo užfiksuotas tiek pirmąjį, tiek ir antrąjį šių metų ketvirtį.

0
Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

„Itin daug dėmesio skiriame savo darbuotojų gerovei, o finansinis saugumas yra vienas iš pagrindinių mūsų veiklos prioritetų. Vertiname kasdienį jų indėlį ir siekiame, kad kiekvienas komandos narys darbe jaustųsi stabiliai bei turėtų visas galimybes augti kartu su „Lidl“. Komandos nariams siūlome ir papildomas finansines bei socialines naudas: motyvacines premijas, priedus prie atlyginimo už pasiektus rezultatus bei papildomą sveikatos draudimą“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

Sudaromos sąlygos uždirbti daugiau

Rūpindamasi darbuotojų finansine gerove, įmonė suteikia galimybes papildomai užsidirbti, taikydama įvairias skatinimo priemones. Parduotuvių ir logistikos centrų darbuotojams skiriamos motyvacinės premijos, o logistikos centruose dirbantiems prekių komplektuotojams – papildomos išmokos už pasiektus rezultatus. Premijos suteikiamos ir mobilių darbuotojų komandos nariams, kurie kitiems „Lidl“ komandos nariams pagelbėja būtent tada, kai to labiausiai reikia.

Darbuotojų finansinį saugumą užtikrina įmonėje veikianti pakopinė atlyginimo kėlimo sistema. Kiekvienai pareigybių kategorijai numatytos darbo užmokesčio pakopos, kurios aiškiai parodo, kaip atlyginimas kils per artimiausius kelerius metus. Šių metų pavasarį įdiegta šios sistemos naujovė – penktoji atlyginimų pakopa, kuri padės lojaliems įmonėms darbuotojams uždirbti daugiau.

Papildomai visiems komandos nariams kas mėnesį skiriamos „Lidl“ dovanų kortelės, kurias darbuotojai gali panaudoti įsigydami prekių visose Lietuvoje veikiančiose prekybos tinklo parduotuvėse.

Platus papildomų naudų paketas

Nepriklausomai nuo darbo pozicijos, kiekvienas prekybos tinklo komandos narys yra skatinamas ugdyti profesines kompetencijas ir siekti karjeros. 

„Pavyzdžiui, pardavėjo pozicijoje karjerą pradedantys komandos nariai „Lidl“ gali tapti parduotuvės vadovo pavaduotojais, o vėliau – ir parduotuvės vadovais. Neturintiems vadovaujančios patirties darbuotojams suteikiame išsamius teorinius ir praktinius mokymus, padedančius įgyti reikiamas kompetencijas“, – pasakoja A. Bubnelis.

Prekybos tinklas rūpinasi ne tik darbuotojų finansinių augimu ir karjeros galimybėmis, bet ir fizine gerove. Visi darbuotojai, pasibaigus bandomajam laikotarpiui, apdraudžiami papildomu sveikatos draudimu. Taip pat įmonė komandos nariams rudenį įteikia imunitetą stiprią vitaminų rinkinius bei suteikia galimybę jiems ir jų vaikais iki 14 metų nemokamai pasiskiepyti nuo gripo.

Įmonėje veikia ir speciali programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri suteikia galimybę visiems „Lidl“ darbuotojams ir jų šeimos nariams anonimiškai pasikonsultuoti su specialistais psichologiniais, teisiniais ar finansiniais klausimais. Siekdama atsidėkoti už darbuotojų pastangas ir indėlį, įmonė kasmet prieš didžiąsias metų šventes dovanoja dovanas tiek darbuotojams, tiek jų vaikams. Tuo pat metu „Lidl Lietuva“ rūpinasi, kad šventinis laikotarpis būtų skirtas poilsiui ir laikui su artimaisiais – Kūčių vakarą ir paskutinę metų dieną parduotuvės uždaromos anksčiau, o pirmąją Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų dieną nedirba.

Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

indeliai.lt

