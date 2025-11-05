Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Merūną Vitulskį: yra svarbi žinia tėvams

Šventinis koncertas vyks Vilniuje, Twinsbet arenoje.
Šventinis vakaras
Pirmą kartą scenoje kartu – Merūnas ir Kauno bigbendas. Su specialiai aranžuota naujametine GALA programa!
Kaip rašoma bilietai.lt, skambės specialiai BIGBENDUI aranžuoti garsiausi Merūno kūriniai: „Tas jausmas“, „Nauji keliai“ „Mylėk širdim“, „Pakelk akis“ ir kiti.
„Jūsų laukia ir pasaulinio garso hitai, kurie jau tapę šventinių MERŪNO pasirodymų kokybės ženklu. Išgirsite: „Caruso“, „Meilė nemirs, jei tiki“, „You Raise Me Up“, „O Sole Mio“ ir kitus.
MERŪNAS prisipažino, kad pats koncerto pavadinimas siunčia svarbią žinutę. Kūriniai „Pakelkime taurę linksmybių“ ir „Funiculi Funicula“ yra tie, kuriuos savo naujametinėje programoje visuomet dainuodavo jo dėstytojas, scenos legenda Virgilijus Noreika.
Koncerte „Pakelkime taurę linksmybių“, kaip ir prideda naujametiniam GALA pasirodymui, suplanuota daugybė staigmenų.
MERŪNAS išduoda vieną netikėtą koncerto svečią. „Planuojame sudainuoti duetu su „Lietuvos balsas“ 10–ojo sezono nugalėtoju Anyanya Udongwo. Jau žinau kūrinį, su Anyanya jis nuskambės nuostabiai“, – intriguoja jis.
Talentingasis Anyanya – ne vienintelis numatomas koncerto svečias. MERŪNAS pažada sudainuoti duetu ir su sopranu. Kas ji? Tebūnie tai kol kas paslaptimi. „Paspėliokite, pakankinsiu jus šiek tiek, gal net bilietus padovanosiu tam, kuris atspės“, – šmaikštauja jis.
Skaitydami aprašą pasigedote vieno superhito? To, kuris MERŪNĄ išgarsino, bet dainininkui taip įkyrėjo, kad net vengdavo jį dainuoti.
Jei esate šio nuotaikingo kūrinio gerbėjai, tuomet atėjo laikas jus nuraminti: O, GRAŽUOLE - TIKRAI BUS! Ir su bigbendu skambės taip, kad nusėdėti vietoje taps sunku.
MERŪNAS ir KAUNO BIGBENDAS. Naujametinis GALA koncertas „Pakelkime taurę linksmybių“ VILNIUJE, TWINSBET ARENOJE gruodžio 31 d. nuo 19:00 iki 20:20“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.
Bilietų kainos
Norintys išvysti šį šventinį koncertą gali tai padaryti įsigiję bilietus, kurių kaina prasideda nuo 35 eur iki 49,90 eur.
Tiesa, yra gera žinia tėvams, kurie žada į renginį atvykti su vaikais. Jie įleidžiami nemokamai iki 6 metų imtinai, neužimant papildomos sėdimos vietos.
Taip pat asmenims su negalia ir 1 lydinčiam asmeniui arenoje yra išskirtos atskiros vietos (bilietų kontrolės metu pateikti nuolaidą įrodantį dokumentą). Norint įsigyti neįgaliųjų vietas į nuolaidos laukelį įveskite kodą: NEIGALIESIEMS ir turėsite galimybę pasirinkti vietas 109-114 sektorių pirmose eilėse.
Bilietus galite įsigyti čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!