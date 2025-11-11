 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pateikė naujausią orų prognozę: štai kas laukia

2025-11-11 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 18:00

Lietuvoje šiandien buvo pilki ir drungni orai, vietomis palijo. Artimiausia naktis irgi bus debesuota, pragiedrėjimų galima ir nesitikėti; vietomis palynos arba kris dulksna, daug kur pakibs rūkas. Diena irgi apniukusi, vietomis palynos, kai kur nesisklaidys rūkas.

Lietuvoje šiandien buvo pilki ir drungni orai, vietomis palijo. Artimiausia naktis irgi bus debesuota, pragiedrėjimų galima ir nesitikėti; vietomis palynos arba kris dulksna, daug kur pakibs rūkas. Diena irgi apniukusi, vietomis palynos, kai kur nesisklaidys rūkas.

0

Kol kas Lietuvos link plaukia santykinai šilti orai iš pietvakarių, iš centrinės Europos dalies. Ten nešalta, dėl to nebus šalta ir Lietuvoje. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 4–6, aukščiausia dieną nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, ir vėl bus drėgna, pilka, ramu ir nešalta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną orai bus debesuoti, vietomis palynos arba kris dulksna ir boluos rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6, aukščiausia dieną nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį pradės stiprėti pietinių krypčių vėjas. Vietomis negausiai palis, daugiausia vakarinėje šalies dalyje. Bus šilčiau: naktį atvės iki 4–6, dieną šils iki 9–11, kai kur 13 laipsnių šilumos.

Penktadienį per Lietuvą nukeliaus negausaus lietaus debesys. Kurį laiką negausiai lis visur, tik ne visur iš karto. Vis dar bus vėjuota. Žemiausia temperatūra naktį 7–9, aukščiausia dieną 9–11 laipsnių šilumos.

Savaitgalį bus gerokai vėsiau, sekmadienį gali pasirodyti ir šlapios snaigės.

„Ką gi, kol kas – ruduo kaip ruduo“, – priduria N. Šulija.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems iš dviejų dalių sudaryta aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis vakaruose bei šiaurės vakaruose.

Atviro dangaus bei saulės nemažai bus žemyno pietuose bei vakaruose, kitur dangų dengs debesys, pragiedrulių bus mažai.

Beveik vasariška šiluma vėl kyla iš pietų į šiaurę žemyno vakaruose. Kitur bus ne taip šilta, bet kol kas tikrai nešalta.

Romoje rytoj saulėta ir 18 laipsnių šilumos, Barselonoje daug saulės ir šils iki 20, Paryžiuje saulė pro debesis ir šils iki 16, Londone debesuota, nelis ir 15 laipsnių šilumos; Berlyne saulė pro debesis ir 12 laipsnių, Varšuvoje debesuota ir 8 laipsniai šilumos.

