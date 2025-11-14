Gatvės virs čiuožyklomis, termometrai rodys minusą: įspėja dėl orų – štai kas grės jau netrukus

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Penktadienio dieną daug kur lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą šiaurėje kai kur plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos, dieną 3–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną vietomis nedidelis lietus. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Hidrologinė situacija
Lapkričio 13 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 26 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 7, Baltijos jūroje – 9 laipsniai šilumos.
