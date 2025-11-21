Edgaras Maslauskas
Autoriaus straipsniai:
1756369020
Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“ (3) Lietuvos krepšinio rinktinė pagaliau baigė pusantro mėnesio trukusį laukimą ir pagaliau pradėjo Europos čempionatą. Tūkstančiai rinktinės fanų į areną Suomijoje atėjo...
1744637760
Savo pasaulio rekordą dukart pagerinęs Mykolas Alekna nežada sustoti: „Galėčiau mesti dar toliau“ (5) Mykolas Alekna sudrebino sporto pasaulį – per vakarą du kartus pagerino pasaulio rekordą. Dalyvaudamas JAV vykstančiose disko metimo varžybose legendinio Virgiljaus...
1731648000
Išbandė sunkvežimį kartu su Vaidotu Žala: „Atrodo, kad čia keli kilometrai, bet įspūdis – nepakartojamas“ (4) Vaidotas Žala ruošiasi dar vienam Dakaro raliui. Tik šįsyk lietuvis ryžosi naujam iššūkiui – jis pirmą kartą vairuos ne automobilį, o sės prie sunkvežimio vairo....
1721139300
Gitanas Nausėda išlydėjo olimpiečius: „Pergalės ateis anksčiau ar vėliau“ (2) Likus 10 dienų iki Paryžiaus olimpinių žaidynių prezidentūroje išlydėta Lietuvos olimpinė rinktinė. Paaiškėjo, kad garbingą pareigą per žaidynių atidarymą nešti šalies...
1673775000
Vilniečiai pyksta, kad miegamuosiuose rajonuose mažėja nemokamų vietų automobiliams: „Namo su savim juk nenusineši“ (29) Vilniuje daugėja gatvių, kuriose už automobilio stovėjimą teks mokėti. Mokestį surenkantys aparatai iš viso bus įrengti beveik dvidešimtyje gatvių. Mokamas parkingas...
1673170200
Lazdynų baseiną ruošia atidarymui, bet eilinių lankytojų laukia naujiena: „Į pirteles bet kas negalės patekti“ (11) Jau vasarį Vilniuje duris lankytojams gali praverti naujasis Lazdynų baseinas. Jo statybas gaubė ne vienas skandalas, o vietoje planuotų poros metų darbai truko...
1668970800
Bankai nesikuklina: Lietuvos gyventojai už būsto paskolas euro zonoje moka didžiausias palūkanas (37) Lietuvos gyventojai už būsto paskolas euro zonoje bankams moka didžiausias palūkanas. Tai lemia ne Europos Centrinio Banko neseniai didintos palūkanų normos, bet...
1668537000
Vytautas Landsbergis apie Sausio 13-osios byloje nuteisto ukrainiečio bausmės sušvelninimą: „Šitas galbūt dabar kovoja prieš okupantus“ (33) Vienas Sausio 13-osios bylos nuteistųjų – Aleksandras Radkevičius – sulaukė palankių žinių. Lietuvos apeliacinis teismas ukrainiečiui sušvelnino bausmę – vietoje...
1668160090
Dešimtokams ruošiami privalomi žinių patikrinimai – tai patinka ne visiems tėvams (7) Mokinių laukia naujovės – atsiras privalomi žinių patikrinimai. Ketvirtokai, aštuntokai ir dešimtokai laikys matematikos ir lietuvių kalbos privalomus testus....
