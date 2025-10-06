Carlosas Olsesas: „Iškovojome pergalę, nes komanda parodė charakterį“

Žalgiriečiai prieš „Džiugą“ pirmieji įmušė įvartį, tačiau varžovai išlygino rezultatą ir taip pat turėjo dar progų pasižymėti. Visgi lemtingu tapo Vilniaus komandos įvartis antrojo kėlinio pradžioje – iškovota pergalė 2:1. Ji leido turnyro lentelėje pakilti į trečią poziciją.
„Pergalė labai sudėtinga, bet svarbiausia tai buvo pergalė. Labai smagu, kad į rinktinių pertrauką mes išeiname pakilę turnyro lentelėje. Sveikinu su tuo ir komandą, ir čia atvykusius aistruolius. Varžovai susikūrė tikrai nemažai pavojingų progų ir galėjo pelnyti įvartį. Mes irgi kelias progas turėjome. Nelengvas pirmas kėlinys, ir antras nebuvo lengvas. „Džiugas“ parodė dantis. Buvo labai sunkios rungtynės, smagu, kad pavyko nugalėti“ , – kalbėjo R. Džiaukštas.
„Labai svarbios rungtynės. Paskutinės dvikovos buvo visos tokios. Iki sezono pabaigos kiekvienos bus svarbios. Rungtynės buvo labai sunkios, nelengvos sąlygos. Stiprus varžovas, kuris gerai kovojo. Labai džiaugiuosi, jog iškovojome tris taškus“, – sakė C. Olsesas.
Paklaustas, kas lėmė sunkią dvikovą, vartininkas atsakė: „Varžovai yra komanda su charakteriu, kovingumo dvasia. Mums tikrai buvo sunku prieš juos. Prie vejos taip pat prisitaikyti nelengva, ypač tokiomis sąlygomis. Nes nesame prie to įpratę. Manau tai buvo dvi pagrindinės priežastys.“
Pasak R. Džiaukšto, įtampa dvikovoje išliko iki rungtynių pabaigos ir net po jos. „Įtampa iki dabar jaučiasi. Labai smagu, kad, sakau, pavyko nugalėti, kad įmušėm tokius du įvarčius. Ką sakiau komandai? Kartais būna tokios rungtynės kaip šitos. Tokių pasitaiko, bet svarbiausia trys taškai ir važiuojame toliau.“
Rungtynių žaidėju išrinktas C. Olsesas, kuris pirmajame kėlinyje du kartus išgelbėjo komandą „Džiugo“ žaidėjams atsidūrus vienas prieš vieną.
„Kartais tokie momentai gali būti labai svarbūs. Džiaugiuosi, jog galėjau padėti komandai. Tačiau iškovojome pergalę todėl, kad komanda parodė charakterį, kovingumą. Net jei ir žaidėme ne geriausią futbolą. Tačiau buvo tinkamas nusiteikimas, kovingumas. Todėl ir iškovojome tris taškus“, – kalbėjo vartininkas iš Venesuelos.
Žalgiriečiai iškovojo penktąją pergalę iš eilės „Labai malonu, tikiuosi taip tęsime iki sezono pabaigos. Dabar reikia šiek tiek pailsėti ir pataisyti tam tikrus dalykus“, – sakė C. Olsesas.
Šiose rungtynėse dėl traumos nežaidė Luka Dumančičius, kurio sugrįžimo tikimasi po rinktinių pertraukos.
Jos metu žalgiriečiai mišria sudėtimi su pagrindinės ir B komandos žaidėjais planuoja kontrolines rungtynes prieš Pirmos lygos laimėtoją „Transinvest“. Dvikova numatyta spalio 11 d. naujame stadione Vilniaus rajone, Galinės kaime.
