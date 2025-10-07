Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Thunder“ 20-mečiui atlikta sėklidžių operacija

2025-10-07 08:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 08:42

Oklahomos „Thunder“ gynėjui Nikola Topičiui atlikta sėklidžių operacija, dėl ko jis praleis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono startą.

N.Topičius debiuto turės palaukti (Scanpix nuotr.)

Oklahomos „Thunder“ gynėjui Nikola Topičiui atlikta sėklidžių operacija, dėl ko jis praleis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono startą.

0

Pranešama, kad dėl šios operacijos serbas be krepšinio išbus nuo 4 iki 6 savaičių.

N.Topičius žaidė pirmosiose ikisezoninėse rungtynėse ir prieš Šarlotės „Hornets“ surinko 10 taškų ir 7 rezultatyvių perdavimų statistiką.

20-metis praleido visą praėjusį sezoną dėl kryžminio kelio raiščių traumos.

2024 m. vasarą gynėjas NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 12-tu šaukimu.

