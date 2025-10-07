„Thunder“ 20-mečiui atlikta sėklidžių operacija

Pranešama, kad dėl šios operacijos serbas be krepšinio išbus nuo 4 iki 6 savaičių.
N.Topičius žaidė pirmosiose ikisezoninėse rungtynėse ir prieš Šarlotės „Hornets“ surinko 10 taškų ir 7 rezultatyvių perdavimų statistiką.
20-metis praleido visą praėjusį sezoną dėl kryžminio kelio raiščių traumos.
2024 m. vasarą gynėjas NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 12-tu šaukimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!