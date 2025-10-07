Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Debiutavęs pirmasis šaukimas džiaugėsi pergale prieš NBA čempionus

2025-10-07 08:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 08:26

Pirmasis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) šaukimas Cooperis Flaggas sėkmingai debiutavo su Dalaso „Mavericks“ marškinėliais. „Mavs“ 106:89 (29:20, 37:20, 16:26, 24:23) nugalėjo Oklahomos „Thunder“.

C.Flaggui pirmas blynas neprisvilo (Scanpix nuotr.)

Pirmasis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) šaukimas Cooperis Flaggas sėkmingai debiutavo su Dalaso „Mavericks“ marškinėliais. „Mavs“ 106:89 (29:20, 37:20, 16:26, 24:23) nugalėjo Oklahomos „Thunder“.

0

C.Flaggas prieš NBA čempionus per 14 minučių pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

C.Flaggo debiutas:

Už pirmąjį šaukimą rezultatyviau žaidė 14 taškų įmetęs P.J. Washingtonas, po 12 pelnė Maxas Christie ir Jadenas Hardy.

„Thunder“ 16 taškų surinko Brooksas Barnhizeris, 14 – Jaylinas Williamsas, 13 – Zackas Austinas, po 12 – Ousmane'as Diengas ir Jazianas Gortmanas.

Šį mačą praleido lygos MVP Shai Gilgeousas-Alexanderis, „Mavs“ dar ilgai versis be traumuoto Kyrie Irvingo.

