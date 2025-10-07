Debiutavęs pirmasis šaukimas džiaugėsi pergale prieš NBA čempionus

C.Flaggas prieš NBA čempionus per 14 minučių pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
C.Flaggo debiutas:
Už pirmąjį šaukimą rezultatyviau žaidė 14 taškų įmetęs P.J. Washingtonas, po 12 pelnė Maxas Christie ir Jadenas Hardy.
„Thunder“ 16 taškų surinko Brooksas Barnhizeris, 14 – Jaylinas Williamsas, 13 – Zackas Austinas, po 12 – Ousmane'as Diengas ir Jazianas Gortmanas.
Šį mačą praleido lygos MVP Shai Gilgeousas-Alexanderis, „Mavs“ dar ilgai versis be traumuoto Kyrie Irvingo.
