TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

J.Morantas patyrė traumą treniruotėje

2025-10-06 19:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 19:08

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubą Memfio „Grizzlies" traumos retina dar nepradiėjus sezonui.

J.Morantas susižeidė čiurną (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubą Memfio „Grizzlies“ traumos retina dar nepradiėjus sezonui.

0

Pranešama, kad čiurnos traumą treniruotėje patyrė komandos lyderis Ja Morantas. Jo būklė bus atnaujinta po savaitės.

„Grizzlies“ šiuo metu treniruotėse verčiasi be traumuotų Zacho Edey, Jareno Jacksono ir Brandono Clarke'o.

26-erių 188 cm ūgio J.Morantas praėjusį sezoną per 30 minučių NBA fiksavo 22,9 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 7,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

