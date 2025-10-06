J.Morantas patyrė traumą treniruotėje

Pranešama, kad čiurnos traumą treniruotėje patyrė komandos lyderis Ja Morantas. Jo būklė bus atnaujinta po savaitės.
„Grizzlies“ šiuo metu treniruotėse verčiasi be traumuotų Zacho Edey, Jareno Jacksono ir Brandono Clarke'o.
26-erių 188 cm ūgio J.Morantas praėjusį sezoną per 30 minučių NBA fiksavo 22,9 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 7,1 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
