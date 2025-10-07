Žemame starte: 8 treneriai, sezono eigoje galintys perimti Eurolygos klubus

Nėra nepakeičiamų, tad tų, kuriuos pakeisti reikės, neabejotinai bus. Trenerių tarpe – taip pat, nes be to neapsiėjo nė vienas sezonas.
Rinkoje yra žinomų trenerių, kurie šiuo metu neturi darbo arba treniruoja tik rinktines. Krepsinis.net išskyrė aštuonetą specialistų, kurie žemame starte yra pasiruošę perimti stringančių Eurolygos klubų vairą.
Sąraše įtraukėme tris ispanus.
Xavi Pascualis penkerius pastaruosius metus uždirbinėjo kruvinus rusiškus rublius, bet pagaliau paliko šią šalį. Jis pats vasarą deklaravo, kad jo tikslas – grįžti į Eurolygą. Nors nuo sezono pradžios to padaryti ir nepavyko. „Šiuo metu tikrai žinau, kad sezoną pradėsiu be klubo, – sakė X.Pascualis. – Jei niekas manęs nesudomins, praleisiu metus be treniravimo. Bet jei ateis tinkama galimybė, aš ją priimsiu.“
53-ejų katalonas Eurolygos patį kaupė netrumpai: nuo 2008 iki 2016 metų Barselonoje, vėliau dvejus metus Atėnų „Panathinaikos“ ir sezoną Sankt Peterburgo „Zenit“ gretose.
X.Pascualis buvo siejamas su Barselonos klubu, tačiau sandoris neįvyko. Vis tik neatmetamas variantas, jei katalonai strigtų, kad šio sezono metu jis grįžtų į savo buvusią ekipą.
Anksčiau būta gandų, kad X.Pascualis gali pasirašyti ilgalaikę sutartį su Stambulo „Anadolu Efes“, bet tai taip pat neįvyko.
Klubinį krepšinį palikęs yra, tačiau Ispanijos rinktinę perėmė Chusas Mateo. Galima sakyti, kad jis pozicijomis apsikeitė su Sergio Scariolo. Bus įdomu, kokį kelią rinktis ispanų strategas, nes ne visi treneriai nori derinti darbą klubiniame krepšinyje ir rinktinėje. Eurolygoje šiuo metu tai daro tik Erginas Atamanas bei Vassilis Spanoulis. Tas pats S.Scariolo nuo 2023 m. buvo nedirbęs klube, o prieš tai labiau koncentravosi į asistento vaidmenį NBA.
Ch.Mateo trejus metus treniravo „Real“ ir sykį tapo Eurolygos čempionu. Jo vardas galbūt nebus seksualiausias trenerių sąraše, kadangi ispanas vis tiek lieka geriau žinomas kaip ilgametė Pablo Laso dešinioji ranka, jį ir pakeitusi Madride. Vis tik gali būti, kad kažkas iš klubų pasidomės Ch.Mateo paslaugomis. Tik jei reikėtų spėti, atrodytų, kad kur kas realiau darbą šį sezoną rasti bus P.Laso. „Real“ legenda, klubui atidavusi 11 metų ir atsisveikinusi ne gražiausia nata. Vis tik po išvykimo iš Madrido likusius du sezonus P.Laso kažko stebuklingo nenuveikė nei su Miuncheno „Bayern“, nei gimtosios Vitorijos „Baskonia“, kurį šį atleido. Strategas pripažino, kad nuliūdo dėl tokio komandos sprendimo.
P.Laso pavardė tikrai yra daugumos Eurolygos ekipų sąrašuose, jei tik situacija spraus į kampą daryti permainas. Šiaip būtų labai įdomu, kaip P.Laso sektųsi dar vienas sezonas Eurolygoje ir ypač krizinėje situacijoje, nes kol kas jis sėkmę pasiekęs yra tik su turtinga ir talentinga Madrido komanda.
Šiuo metu P.Laso dirba televizijoje ir komentuoja rungtynes, kol neturi darbo šalia aikštės.
Kalbant apie komentatorius... Nuo ispanų galima pereiti ir prie italų. Visų puikiai prisimenamas, gal ne visų tiek mylimas Andrea Trinchieri taip pat kol kas yra be darbo. Kauno „Žalgirio“ atleistam specialistui šiuo metu tenka žiūrėti rungtynes iš šono ir jas tik komentuoti.
57-erių italui „Žalgiris“ buvo ketvirta Eurolygos komanda, tik rezultatai Eurolygoje bei vietiniame fronte, o taip pat – kas vyko už aikštės ribų, nebetenkino klubo, kuris nusprendė atsisveikinti.
Įnoringu charakteriu garsėjantis treneris savo karjeroje yra pateikęs intrigų ir pasvilinęs padus varžovams su ta pačia „Bayern“, o vasara būta kalbų apie jo derybas su Dubajaus „Dubai“. Vis tik ši iškart deklaravo pasitikėjimą Jurica Golemacu, o sezoną pradėjo pergale ir nesėkme Eurolygoje. Ar būtų staigmena, kad A.Trinchieri ir „Dubai“ sąjunga sezono metu įvyktų? Vargu.
Luca Banchi paliko Latvijos rinktinę, bet gavo darbą gimtosios Italijos nacionalinėje komandoje. Pastaraisiais metais italo vardas rinkoje buvo garsus, jis gavo šansą tiek Bolonijoje, tiek „Anadolu Efes“ klube, o susidomėjimo iš kitų klubų taip pat netrūko: kaip jau rašėme, per pastaruosius 15 mėnesių jis sulaukė skambučių iš „Baskonia“, „Paris“ ir „Bayern“ klubų.
Galbūt tie patys baskai, kuriems stinga didelės kantrybės su vyr. treneriais, dar atsisuks į L.Banchi pusę. O gal to paties Duško Ivanovičiaus kėdė Bolonijoje nebus tokia tvirta.
Kuomet vasarą vyko diskusijos, kas perims „Žalgirio“ vairą, Sašos Obradovičiaus pavardė vis nuskambėdavo, bet serbas galiausiai yra be darbo nuo 2024 m. Monako „AS Monaco“ klubas tapo paskutine jo stotele, nepaisant patekimo į finalo ketvertą ir dviejų titulų vietinėje lygoje.
Turbūt žvaigždėse atrodo parašyta, kad S.Obradovičius būtų geras pretendentas pakeisti Ioannį Sfairopoulą Belgrado „Crvena Zvezda“ klube, jei šis imtųsi permainų, kadangi Saša atvirai deklaruoja meilę šiai ekipai. Gero lygio treneris sezono metu turėtų sulaukti bent skambučių iš kažkurių Eurolygos klubų.
Į sąrašo galą – dar dvi pavardės, kurių šansai, jei reikėtų spėti, yra mažesni. Aleksandras Džordževičius buvo ilgametis ir gerai žinomas vardas Eurolygos rinkoje. „EA7 Emporio Armani“, „Panathinaikos“, „Bayern“, „Virtus“, „Fenerbahče“ – jo treniruotos komandos šalia Kinijos ir Serbijos rinktinės. Vis tik klubiniame krepšinyje kažko įspūdingo serbas nuveikęs nėra, gal dėl to porą metų jam sudėtinga grįžti į Eurolygos rinką. Taip pat ne lengviausio charakterio specialistas, bet galbūt balkano paslaugos kažką sudomins.
Nežinau, kaip kitiems, bet Dejano Radonjičiaus pavardė pastaraisiais metais labiausiai asocijuojasi su Atėnų klubu ir Mariaus Grigonio per dantį trauktu treneriu. Lietuvis 2023 m. atviravo, kad jautėsi sezoną pradėjęs lyg be trenerio, o laimėjęs Eurolygą vėliau ironiškai siuntė linkėjimus D.Radonjičiui.
55-erių juodkalnietis po PAO išvyko dirbti į Stambulo „Bahčešehir“ klubą, kuris tuo metu žaidė net ne Europos taurėje, o to paties pavadinimo FIBA turnyre. Tik prieš metus turnyrą klubas pakeitė. FIBA Europos taurės trofėjaus finale pasiekti nepavyko, Europos taurėje žaista pusfinalyje, o vasarą D.Radonjičius liko be darbo. Jis jau dukart karjeroje keliavo į „Crvena Zvezda“ gretas, gal trečias kartas nemeluotų?
