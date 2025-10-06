Kalendorius
Buvusių LKL žaidėjų trio nesukėlė problemų „Virtus“

2025-10-06 23:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 23:07

Italijos lygos kovas sėkmingai pradėjo Bolonijos „Virtus“ (1/0) komanda, kuri namie 105:88 (25:19, 26:13, 21:24, 33:32) susitvarkė su Alessandro Magro treniruojama Neapolio „Basket“ (0/1).

Bolonijos ekipai 16 taškų pelnė Mattas Morganas, 14 – Derrickas Alstonas, po 13 – buvęs žalgirietis Alenas Smailagičius ir Carsenas Edwardsas, po 11 – Karimas Jallow ir Saliou Niangas.

Neapolio komandai 23 taškus pridėjo Aamiras Simmsas, 18 – Vilniaus „Ryte“ žaidęs Savionas Flaggas, 16 – Kėdainių „Nevėžiui“ atstovavęs Edas Croswellas, 12 – buvęs žalgirietis Nazas Mitrou-Longas.

„Virtus“ šią Eurolygos savaitę keliaus pas Paryžiaus „Paris“.

