Buvusių LKL žaidėjų trio nesukėlė problemų „Virtus“

Bolonijos ekipai 16 taškų pelnė Mattas Morganas, 14 – Derrickas Alstonas, po 13 – buvęs žalgirietis Alenas Smailagičius ir Carsenas Edwardsas, po 11 – Karimas Jallow ir Saliou Niangas.
Neapolio komandai 23 taškus pridėjo Aamiras Simmsas, 18 – Vilniaus „Ryte“ žaidęs Savionas Flaggas, 16 – Kėdainių „Nevėžiui“ atstovavęs Edas Croswellas, 12 – buvęs žalgirietis Nazas Mitrou-Longas.
„Virtus“ šią Eurolygos savaitę keliaus pas Paryžiaus „Paris“.
