„Hockey Punks – Mototoja“ vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius pasakė, ko komandai trūksta, kad būtų iškovota pirmoji pergalė

Sezoną pradėjo skirtingai
Kaip ir pernai rugsėjo mėnuo Lietuvos čempionams Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja” komandai nebuvo sėkmingas - pergalių neiškovota, žaidimas banguoja, neblogas rungtynes keičia prastos. Tuo tarpu Rygos „Prizma” komanda, kurią praėjusio sezono finiše vilniečiai aplenkė tašku patekdami į atkrintamasias OHL Baltijos lygos varžybas, stabiliai renka taškus - įtikinama nugalėtas jaunimas HS „Riga”, pratęsimuose apsikeista pergalėmis su šiuo metu turnyrinės lentelės viduryje esančiais lygos čemopionais HK „Mogo”, taip pat Talino „Panter” komandomis.
Kartą šiandienos varžovai šį rudenį susitiko ir tarpusavyje - nepaisant apylygio žaidimo Rygoje sėkmingiau susikurtomis progomis naudojosi „Prizma” komanda - galutinis rezultatas 7:2 šeimininkų naudai.
Varžovai - nuotaikos komanda
„Hockey Punks – Mototoja” vyriausiasis treneris Dovydas Kulevičius mano, kad rungtynės prieš „Prizma” komandą bus nelengvos, bet tikrai įmanoma su jais gerai sužaisti.
„Tai komanda, kuri pagal nuotaiką - jei gerai jaučiasi gerai ir žaidžia. Tikuosi, kad šiandien bus atvirkščiai. Pirmas rungtynes jiems pralaimėjome, bet rezultatas neatspindėjo žaidimo.
Ko mums trūksta, kad rezultatas būtų mūsų naudai, manau, tai visų pirma disciplinos - daug darom nereikalingų baudos minučių. Reikia galvoti kaip apsiginti ir nepraleisti įvarčių, net puolimo zonoje reikia žaisti atsakingai. Jei prarandame ritulį reikia iš karto mėginti jį atimti, kad nereikėtų čiuožti per visą aikštę i gynybos zoną. Tai reiškia, kad jei gerai gyniesi puolimo zonoje, daugiau laiko būsi su rituliu ir turėsi daugiau progų imušti. Na ir norėčiau matyti daugiau metimų į vartus, Reikia pelnyti daugiau įvarčių. Kiekvienas pralaimėjimas gula ant pečių komandai ir reikia tai pakeisti. Per treniruotes atrodom neblogai - laikas visa tai perkelti į rungtynes. Kas džiugina, kad sirgaliai nenusisuka ir palaiko komandą sunkiu metu. Tikiu, kad šiandien kovosime dėl pergalės”.
Šiandienos rungtynių pradžia „Pramogų arenoje” - 19 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
