NBA: Q.Postas ir „Warriors“ fantastiškai perlaužė rungtynes prieš „Trail Blazers“

Kalifornijos klubas namie 129:123 (25:39, 32:34, 21:24, 51:26) pranoko Portlando „Trail Blazers“.
„Warriors“ po trijų kėlinių atsiliko 78:97, bet atsitiesė fantastiško rezultatyvumo ketvirčiu. Du Quinteno Posto tritaškiai paeiliui sumažino skirtumą iki keturių taškų (106:110), toliau sklandžiai kritę metimai leido persverti rezultatą, o pergalę įtvirtino Willo Richardo baudos.
Trankiai nuo suolo pakilo olandas Q.Postas – 25 minutės, 20 taškų (3/5 dvitaškių, 4/9 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos ir 3 pražangos.
„Warriors“ rungtynes pradėjo atnaujintu starto penketu, tačiau šalia Stepheno Curry, Jimmy Butlerio, Draymondo Greeno ir Moseso Moody nublanko 39-erių naujokas Alas Horfordas, per 11 minučių likęs be taškų (0/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių).
Jėgos po krepšiu stokojęs San Fransisko klubas kovą dėl kamuolių pralaimėjo 44:60, bet atsigriebė net 31 rezultatyviu perdavimu ir 42 procentų tritaškių taiklumu (19/45).
„Warriors“ trečiosios pergalės pasirengime sieks svečiuose pas Los Andželo „Lakers“.
„Warriors“: Quintenas Postas 20 (4/9 tritaškių, 4 atk. kam.), L.J.Cryeris 14 (3/3 tritaškių), Buddy Hieldas 13 (3/6 tritaškių, 4 atk. kam.), Jimmy Butleris 12, Stephenas Curry 11, Mosesas Moody 10 (4 atk. kam.), Willas Richardas ir Draymondas Greenas po 9.
„Trail Blazers“: Shaedonas Sharpe’as 22 (6 atk. kam., 4/8 tritaškių), Deni Avdija (8 atk. kam.) ir Toumani Camara (4/9 tritaškių, 4 atk. kam.) po 14, Krisas Murray’us 12 (4 atk. kam.), Duopas Reathas, Javonte Cooke’as ir Blake’as Wesley (6 atk. kam.) po 9, Jerami Grantas 8 (5 atk. kam., 3 per. kam., 2/11 metimų).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!