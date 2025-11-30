 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Taip virti ryžiai išeina daug skanesni: tereikia žinoti 1 dalyką

2025-11-30 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 15:30

Ryžiai – pigus ir sveikas garnyras arba net pagrindas gardžiam patiekalui, tačiau gaminami vien vandenyje jie dažnai būna šiek tiek blankūs.

Ryžiai (nuotr. shutterstock.com)

Ryžiai – pigus ir sveikas garnyras arba net pagrindas gardžiam patiekalui, tačiau gaminami vien vandenyje jie dažnai būna šiek tiek blankūs.

REKLAMA
1

Tačiau kone kiekvieno virtuvėje yra vienas įprastas ingredientas, kuris ryžius paverčia daug aromatingesniais: tai sultinio kubeliai, rašoma express.co.uk.

Vienas mažiausiai įvertinamų triukų: virkite ryžius sultinyje

Ryžiai puikiai sugeria skystį, kuriame verda. Tai reiškia, kad jei juos gaminate tik vandenyje, ir skonis bus labiau neutralus. Tačiau pakeitus vandenį vištienos sultiniu arba įdėjus vištienos sultinio kubelį, kvapas ir skonis tampa žymiai sodresni.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maisto tinklaraštininkė ir „One Good Thing“ įkūrėja Jill Nystul teigia, kad šis metodas visiškai pakeitė jos ryžių gamybą:

REKLAMA
REKLAMA

„Ryžiai yra sotus ir ekonomiškas garnyras, bet paprasti virti balti ryžiai greitai nusibosta. Atradau ryžius, virtus vištienos sultinyje, ir sukūriau kelias savo variacijas – dabar vakarienės tampa daug įdomesnės, neatsisakant mūsų mėgstamų patiekalų.“

REKLAMA

Kodėl sultinys pagerina ryžių skonį?

Verdant ryžius sultinyje:

  • ryžiai sugeria prieskonius, žoleles ir mėsos skonį;
  • garnyras tampa kvapnesnis ir geriau dera su bet kokiu patiekalu;
  • nereikia papildomo laiko ar išlaidų – pakanka vieno sultinio kubelio.

Tai vienas pigiausių ir lengviausių būdų patobulinti savo įprastą vakarienę. Tad kaip pagaminti žymiai skanesnius ryžius?

REKLAMA
REKLAMA

Jums reikės:

  • 370 g baltų ryžių;
  • 720 ml vištienos sultinio (arba vandens su sultinio kubeliu).

Gaminimas:

Perplaukite ryžius po šaltu vandeniu, kol vanduo taps skaidrus – taip pašalinsite krakmolo perteklių, o ryžiai išvirs purūs, o ne lipnūs.

Supilkite ryžius į puodą ir užpilkite vištienos sultiniu. Jei naudojate kubelį, įberkite jį į verdantį vandenį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Užvirkite ant didelės ugnies. Užvirus sumažinkite ugnį, uždenkite dangčiu ir virkite 15 minučių.

Išjungę ugnį, palikite ryžius pastovėti dar 5 minutes – tai padės jiems pilnai sugerti skystį. Prieš patiekdami supurenkite ryžius šakute.

Rezultatas – daug aromatingesni, sodresnio skonio ryžiai, kurie pranoks viską, ką esate gaminę iki šiol.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų