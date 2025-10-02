Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

20 metų skaičiuojančios virtuvės pokyčiai: tai pakeitus, panašiu rezultatu galėtų džiaugtis visi

2025-10-02 13:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:53

Šį penktadienį TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“ pradės jau 10-ąjį, jubiliejinį sezoną. Per visus šiuos metus buvo neatpažįstamai pakeistos daugybė laidos herojų namų erdvių – nuo miegamojo iki virtuvės, nuo vaikų kambario iki valgomojo, nuo svetainės iki... biuro patalpų. Laida kaskart įkvepia ir patvirtina, kad akis ir širdį džiuginantiems pokyčiams kapitalinis remontas – nebūtinas.

Daivos ir Viktoro virtuvė (nuotr. pranešimo spaudai)
7

O pirmoji laida kelsis ten, kur verda visas šeimos gyvenimas – būtent čia mes ir ginčijamės, ir susitaikome, kuriame ateities planus ir džiaugiamės kasdienybės akimirkomis, drąsiai improvizuojame ir surengiame geriausius pasibuvimus su draugais.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

O pirmoji laida kelsis ten, kur verda visas šeimos gyvenimas – būtent čia mes ir ginčijamės, ir susitaikome, kuriame ateities planus ir džiaugiamės kasdienybės akimirkomis, drąsiai improvizuojame ir surengiame geriausius pasibuvimus su draugais.

Žinoma, kad kalbame apie bene pagrindinį namų kambarį – virtuvę, rašoma pranešime spaudai.

Daivos ir Viktoro virtuvė
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Daivos ir Viktoro virtuvė

Atnaujins šeimos virtuvę

Pirmieji laidos herojai – tarptautinėje įmonėje dirbanti Daiva ir jos vyras Viktoras, kuris aplinkinius džiugina profesionaliu gebėjimu apdirbti medį. Išlydėję dukrą į platųjį pasaulį, jau trečią dešimtmetį kartu skaičiuojanti pora liko gyventi kartu su augintine Gorda.

Tačiau tam, kad jiems namuose ir toliau būtų jauku, reikia pokyčių. O ypač jie reikalingi virtuvei, kuri skaičiuoja daugiau nei 20 metų.

„Per tiek metų viskas nusidėvėjo. Gali šveisti nešveitęs – viskam ateina savas laikas. Visi, su kuriais kalbame, vis klausia – kada mes pasikeisime savo virtuvę?“ – laidoje pasakos Daiva.

Anot moters, daugybę virtuvei reikalingų įrankių ir prietaisų tenka laikyti matomose vietose, kadangi čia nėra užtektinai spintelių. Siekdama tai išspręsti, pora netgi nusipirko papildomą lentyną. Deja, net ir jos neužtenka.

Negana to, virtuvėje reikalinga ir darbui skirta zona, kadangi būtent čia – nuo įvairių naujienų, žinių ir muzikos, randamos kompiuteryje – prasideda kiekvienas Viktoro rytas. Be to, virtuvėje sutelpa ir visa jo peilių kolekcija. Dėl vietos stygiaus, Viktoras šiuo metu ją laiko tiesiog lentynoje virš gartraukio.

Išklausiusios šeimos poreikius, savo patarimais netrukus pasidalins ir poros namuose apsilankiusios IKEA interjero dizainerės. Anot jų, čia pirmiausiai būtina suplanuoti vietą daugybei daiktų.

„Norėtume, kad viskas atsidurtų spintelėse, tuomet tvarką ir švarą palaikyti būtų lengva. Taip pat norėtųsi pakeisti tai, kas labiausiai nusidėvėję“, – sakys specialistės.

Interjero dizainerės taip pat atkreips dėmesį į tai, jog šeima neturi indaplovės, tačiau pastaroji gali tilpti net ir labai mažoje erdvėje! Jos pro akis nepraleis ir to, kad Viktorui virtuvėje reikalinga nedidelė zona, skirta darbui su kompiuteriu – ar pavyks viską išpildyti?

Visa tai – jau pirmojoje šio sezono laidoje.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

