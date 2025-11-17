Šie bulvių kukuliai sužavės visą šeimą: pigu, greita ir skanu

Porcijos 4. Užtruksite apie 20 min. Reikės:
- 7 – 8 virtos bulvės su lupena;
- 2 v. š. miltų;
- 1 a. š. k. t. sviesto;
- 1 kiaušinis;
- Žiupsnis druskos;
- 1 v. š. bulvių krakmolo, kukuliams apvolioti.
Patiekti:
- Grietinės;
- Svogūnų laiškų;
- Spirgučių padažo.
Bulves nulupame ir sumalame arba sugrūdame grūstuve. Į bulvių masę beriame druskos, miltų, mušame kiaušinį ir įdedame gabalėlį sviesto. Masę gerai išmaišome.
Drėgnomis rankomis formuojame kukuliukus, apvoliojame krakmole ir dedame virti į verdantį ir pasūdytą vandenį. Verdame apie 7 – 10 min., kai kukuliai iškils į paviršių.
Valgome su grietine ir spirgučių padažu. Pabarstome svogūnų laiškais.