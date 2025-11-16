Skaniausius cepelinus išmoko gaminti iš mamos: užsirašykite receptą iš karto

Iš mamos išmokau gaminti ir pačius skaniausius cepelinus ir jais pavaišinti noriu ir Jus. Man atrodo, verdant cepelinus svarbiausia gerai paruošta bulvių masė, kad jie būtų minkšti ir lipnūs, o ne kieti, kaip akmuo. Visada cepelinus gaminu proporcija viena dalis tarkuotų ir nusunktų bulvių ir 1/3 dalies virtų ir sumaltų bulvių. Taip cepelinai paruošti man skaniausi, nesuyra verdant, o padauginus virtų bulvių, verdant gali sutrūkinėti, o jei bus per mažai virtų bulvių, cepelinai išeis per kieti“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.
Reikės: 3–4 kg bulvių; 1 kg virtų bulvių; 1 kg maltos kiaulienos; 2 kiaušiniai; druskos pagal skonį; žiupsnis pipirų; mažas svogūnas; 1 skiltelė česnako; 2–3 v. š. bulvių krakmolo + apvolioti cepelinus, pagal reikalą.
Cepelinų receptas
Iš vakaro išsiverdame bulvių. Žalias bulves nuskutame ir sutarkuojame su tarkavimo mašina. „Tarkes“ perkošiame per merliuką, o susidariusį skystį paliekame, kad nusistovėtų krakmolas. Išvirtas bulves sumalame. Žalių bulvių tarkių masės turėtų būti 3 kartus daugiau, nei virtų bulvių masės.
Bulvių mases sumaišome, mušame kiaušinį, beriame druskos, sudedame nusistovėjusį krakmolą (skystį nuo bulvių „sunkos“ nupilame ir ant indo dugno, nusėdo, pats gražiausias krakmolas, žinoma jo kiekis priklauso, nuo bulvių krakmolingumo), papildomai dar įdedame 2–3 v. š. sauso bulvių krakmolo. Masę gerai išmaišome.
Pasiruošiame mėsos įdarą: į faršą beriame mėgiamus prieskonius: druska, pipirai, smulkinta česnako skiltelė, supjaustytas svogūnas ir mušame kiaušinį. Formuojame cepelinus, juos apvoliojame bulvių krakmole ir dedame į pasūdytą verdantį vandenį. Verdame apie 40–50 min. Patiekiame su spirgučių padažu arba grietine.