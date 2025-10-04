Šis cepelinų receptas pasiteisina 100 procentų: skonis nenuvils niekada

Reikės:
- 5 bulvių;
- 50 g manų kruopų;
- 50 g bulvių krakmolo;
- žiupsnelis druskos;
- 200 g faršo (kokio norite);
- 1 nedidelis svogūnas;
- druska ir pipirai pagal skonį.
Bulves nulupame, išverdame ir sugrūdame (galite malti su mėsmale), atvėsiname.
Faršą pakepiname keptuvėje, kol taps birus. Dedame tarkuotą svogūną, beriame druską ir pipirus, gerai išmaišome.
Į bulvių masę beriame manų kruopas, bulvių krakmolą ir druską. Viską gerai išminkome.
Imame bulvių masės, dedame įdaro ir formuojame cepelinus. Dedame į verdantį pasūdytą vandenį ir verdame 10 min..
Valgome su pasirinktu padažu.