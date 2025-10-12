Tarikas Khbabezas po įspūdingos kovos susigrąžino „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempiono diržą

Jau nuskambėjus gongui kovotojai draugiškai apsikabino ir palinkėjo vienas kitam sėkmės. Kovą B. Rajabzadehas pradėjo itin aktyviai ir kur kas tiksliau nei T. Khbabezas. Praėjus pusei raundo po „jab‘o“ T. Khbabezui buvo skaičiuojamas pirmasis nokdaunas, tačiau jis sugebėjo atsistoti ir toliau tęsti kovą. Per pirmąsias 3 minutes B. Rajabzadehas atliko kur kas daugiau akcentuotų smūgių bei dažnai atakavo T. Khbabezo kojas, kurias prieš keturis mėnesius buvo „atjungęs“ S. Maslobojevas. Pirmąjį raundą B. Rajabzadegas pagal visus teisėjus laimėjo rezultatu 10-8.
Antrąjį raundą T. Khbabezas pradėjo kur kas geriau, o gana atvirai galvą laikęs B. Rajabzadehas nebebuvo toks aktyvus. Marokietis spaudė varžovą ir pataikė itin daug smūgių į visiškai atvirą B. Rajabzadeho veidą, tačiau šis visus tuos smūgius atlaikė ir ant žemės nekrito, o negana to, raundo pabaigoje dar ir pats atsakė tiksliais smūgiais. Antrajame raunde visi teisėjai matė T. Khbabezo pranašumą rezultatu 10-9.
Trečią raundą B. Rajabzadehas pradėjo smūgiais į korpusą, bet įpusėjus raundui T. Khbabezas ir vėl pataikė daug „švarių“ smūgių, tačiau B. Rajabzadehas visus juos sugėrė ir toliau kovojo nekrisdamas net į nokdauną. Ir šiame raunde teisėjai matė T. Khbabezo pranašumą ir rezultatas tapo lygus.
Ketvirtajame raunde B. Rajabzadehas ir toliau rankas laikė gana žemai, o T. Khbabezas dažnai pataikydavo tiesiai į veidą, tačiau Azerbaidžano kovotojas viską atlaikydavo ir pats stengdavosi atsakyti smūgiais, tačiau tai darė ne taip sėkmingai, kaip varžovas.
Lemiamame raunde B. Rajabzadehas stengėsi kuo dažniau atakuoti priekinę T. Khbabezo koją, tačiau T. Khbabezo tai nesustabdė ir jis toliau spaudė varžovą. Likus apie 20 sekundžių T. Khbabezas dar kartą atliko „švarias“ smūgių serijas į B. Rajabzadeho veidą, tačiau per 15 kovos minučių Azerbaidžano kovotojas taip ir nekrito į nokdauną.
T. Khbabezas į galvą pataikė 92 iš 220 atliktų smūgių, tuo tarpu B. Rajabzadehas – 83 iš 197. Azerbaidžano kovotojas kur kas dažniau ir taikliau atakavo į kūną (40 tikslių smūgių prieš 8), tačiau T. Khbabezas pataikė 34 smūgius į kojas, kai B. Rajabzadehas – 25. Viso T. Khbabezas atliko 272 smūgius ir pataikė 134, tuo tarpu B. Rajabzadehas – 265 ir pataikė 148.
B. Rajabzadehas po kovos per vertėją teigė, jog tai yra antras kartas, kuomet jis manąs nusipelnęs pergalės, bet teisėjai to neįvertino – pirmas kartas buvo 2024 m. kovą, kai jis teisėjų sprendimu sunkiasvorių „Grand Prix“ turnyro pusfinalyje teisėjų sprendimu pralaimėjo Levi Rigtersui.
Emocionaliai kalbėjęs B. Rajabzadehas taip pat nusprendė baigti karjerą kikbokse: „Palieku kikboksą ir padedu pirštines ringo viduryje.“
T. Khbabezas pirmą kartą pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą iškovojo 2024 m. kovą, kai skirtingu teisėjų sprendimu nugalėjo Donegi Abeną. Šį titulą prieš tą patį D. Abeną jis apgynė 2024 m. gruodį, bet 2025 m. birželį prarado, kai trečiajame raunde po trijų nokdaunų pralaimėjo S. Maslobojevui. Visgi vėliau paaiškėjo, kad lietuvio dopingo testai buvo teigiami ir jis savanoriškai atlaisvino čempiono diržą bei daro viską, jog įrodytų, kad dopingo nevartojo.
B. Rajabzadehas dažnai vadinamas vienu „nešvariausiu“ organizacijos kovotoju, dažnai pasitelkiantis nelegalius smūgius. Jis 2024 m. birželį „Glory“ pussunkio svorio kategorijos „Grand Prix turnyro pusfinalyje šventė pergalę prieš S. Maslobojevą, kuomet jis nebegalėjo tęsti dvikovos dėl atsivėrusios didelės žaizdos lūpoje. Visgi tada jis turnyro finale techniniu nokautu pirmajame raunde pralaimėjo Donegi Abenai.
Šių metų birželį B. Rajabzadehas dalyvavo „Last Heavyweight Standing“ kvalifikacijoje, kurios finale nokautu pirmajame raunde pralaimėjo Mory Kromahui, vėliau patekusiam ir į finalinį „Last Heavyweight Standing“ turnyro etapą.
