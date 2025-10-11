Apsaugai teko žengti į „Glory“ ringą: nokdaunu nepatenkintas kovotojas užsipuolė teisėją

Antrasis raundas prasidėjo apsikeičiant smūgiais, kol I. Hammouche parkrito ant žemės po vieno iš S. Brauno kojos spyrio. Teisėjas pradėjo skaičiuoti nokdauną, tačiau I. Hammouche buvo įsiutęs, greitai atsistojo, sviedė dantų apsaugą ir puolė teisęją.
Netrukus ringe pasirodė apsauga ir kovotoją patraukė nuo teisėjo, tačiau I. Hammouche toliau rodė neįtikėtiną nepasitenkinimą. Kova ilgam buvo sustabdyta, o po ilgų pokalbių I. Hammouche, švilpiant sirgaliams, paliko ringą ir S. Braunas buvo paskelbtas kovos nugalėtoju.
Oficialiai skelbiama, kad I. Hammouche buvo diskvalifikuotas.
