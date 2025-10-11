Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Apsaugai teko žengti į „Glory“ ringą: nokdaunu nepatenkintas kovotojas užsipuolė teisėją

2025-10-11 22:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 22:48

Šeštadienį Nyderlanduose vykstančiame „Glory 104“ turnyre chaosą ringe sukūrė marokietis Iliassas Hammouche (34-9, 7 nokautai), kuris vidutinio svorio kategorijos kovos su vokiečiu Sergeju Braunu (46-14, 27 nokautai) raunde  taip įsiutino ant teisėjo, kad prireikė ir apsaugos įsikišimo.

Iliassas Hammouche | „Stop“ kadras

0

Antrasis raundas prasidėjo apsikeičiant smūgiais, kol I. Hammouche parkrito ant žemės po vieno iš S. Brauno kojos spyrio. Teisėjas pradėjo skaičiuoti nokdauną, tačiau I. Hammouche buvo įsiutęs, greitai atsistojo, sviedė dantų apsaugą ir puolė teisęją.

Netrukus ringe pasirodė apsauga ir kovotoją patraukė nuo teisėjo, tačiau I. Hammouche toliau rodė neįtikėtiną nepasitenkinimą. Kova ilgam buvo sustabdyta, o po ilgų pokalbių I. Hammouche, švilpiant sirgaliams, paliko ringą ir S. Braunas buvo paskelbtas kovos nugalėtoju.

Oficialiai skelbiama, kad I. Hammouche buvo diskvalifikuotas.

