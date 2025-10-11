Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Glory 104“: Levi Rigtersas keliu nugalėjo Rusijos kovotoją, bet „Last Heavyweight Standing“ turnyro finale netikėtai pralaimėjo

2025-10-11 23:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 23:15

Įspūdingą pergalę „Glory“ organizacijoje iškovojo olandas Levi Rigtersas (21-4, 11 nokautų), kuris antrojo „Last Heavyweight Standing“ turnyro pusfinalyje trečiajame raunde keliu nokautavo rusą Asadulla Nasipovą (12-3, 5 nokautai).

Levi Rigtersas | Organizatorių nuotr.

L. Rigtersas kiek vėliau kovojo antrojo turnyro finale, bet jame kiek netikėtai daugumos teisėjų sprendimu nusileido Sofianui Laidouni (42-5-1, 20 nokautų), kuris pusfinalyje teisėjų sprendimu nugalėjo Nabilą Khachabą (30-7-1, 4 nokautai)

0

L. Rigtersas kiek vėliau kovojo antrojo turnyro finale, bet jame kiek netikėtai daugumos teisėjų sprendimu nusileido Sofianui Laidouni (42-5-1, 20 nokautų), kuris pusfinalyje teisėjų sprendimu nugalėjo Nabilą Khachabą (30-7-1, 4 nokautai)

L. Rigtersas dar 2024 m. gruodį kovojo su ilgamečiu „Glory“ sunkiasvorių čempionu Rico Verhoevenu ir pralaimėjo jam teisėjų sprendimu, o dabar revanšinė kova nutolo dar stipriau.

Pirmojo „Last Heavyweight Standing“ turnyro pusfinalyje kovojo serbasMilošas Cvjetičaninas (15-4, 9 nokautai), kuris teisėjų sprendimu nugalėjo rumuną Aliną Nechitą (18-3, 7 nokautai), o antrajame pusfinalyje serbas Rade'as Opačičius (23-7, 17 nokautų) nugalėjo Kongo kovotoją Mike'ą Keną (9-2, 7 nokautai). Galiausiai finale M. Cvjetičaninas skirtingu teisėjų sprendimu įveikė tautietį R. Opačičių.

Gruodžio 13-ą įvyks paskutinysis „Last Heavyweight Standing“ aštuonių kovotojų turnyras, kuriame ir paaiškės geriausias kovotojas, kuris įgaus teisę kautis su R. Verhoevenu.

Į paskutinį etapą jau yra patekę Tariqas Osaro (29-4-1, 16 nokautų), Mory Kromahas (35-3-1, 21 nokautas), Anis Bouzidas (48-4, 37 nokautai), Nico Horta (26-10, 4 nokautai), S. Laidouni ir M. Cvjetičaninas, o dar du kovotojai sulauks „Glory“ kvietimų, tačiau jie paaiškės vėliau.

Primename, kad pagrindinėje „Glory 104“ turnyre kovoje dėl laisvojo pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo kovos Tarikas Khbabezas (52-12-1, 28 nokautai) ir Bahramas Rajabzadehas (72-5, 64 nokautai).

„Glory 104“ turnyro tiesioginę transliaciją galite stebėti „Go3“ televizijoje.

 

