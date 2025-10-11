Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC sirgaliai įtaria, kad Lucasas Almeida prieš kovą susilaužė ranką: viską išdavė svėrimai?

2025-10-11 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 22:11

Jau po kelių valandų Rio de Žaneire (Brazilija) vyksiančiame UFC turnyre į narvą turėtų žengti brazilas Lucasas Almeida (15-4).

Lucasas Almeida | „Stop“ kadras

Jau po kelių valandų Rio de Žaneire (Brazilija) vyksiančiame UFC turnyre į narvą turėtų žengti brazilas Lucasas Almeida (15-4).

0

Puslengvio svorio kategorijoje brazilas ruošiasi kautis su amerikiečiu Michaelu Aswellu (10-3). Abu sportininkai svėrimuose savo užduotis įvykdė, tad jų kova buvo patvirtinta.

Visgi, vaizdai iš ceremoninių svėrimų sirgaliams sukėlė įtarimą, kad L. Almeida yra patyręs rimą traumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akylesni fanai pastebėjo, kad L. Almeidos dešinioji ranka buvo gerokai patinusi. Žinoma, per ekraną nustatyti rankos lūžį yra sudėtinga, bet ne vienam sirgaliui pasirodė, kad L. Almeida yra patyręs būtent tokią traumą. „MMA Mania“ portalas pridėjo, kad bent jau rankos edemą L. Almeidai galima buvo nustatyti ir per ekraną.

Jei L. Almeida ir žengs į narvą lūžusia ranka, tai nebus pirmas atvejis, kai traumuotas sportininkas stos į kovą UFC narve. Kovotojai apžiūros metu neretai stengiasi nuslėpti patirtas traumas. Jei jie įleidžiam į narvą, tai vėliau gali pameluoti, jog traumą patyrė kovos metu ir tada gauna draudimo išmoką. Pati UFC irgi suinteresuota, kad kovos įvyktų, net jei vienas iš dalyvių yra traumuotas dar prieš jos pradžią.

