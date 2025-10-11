Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tomas Dimša kukliai prisidėjo prie PAOK pergalės Graikijos lygoje

2025-10-11 22:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 22:05

Salonikų PAOK (1/1) komanda su Tomu Dimša Graikijos lygoje namie 84:82 (25:13, 16:25, 23:22, 20:22) įveikė Salonikų „Iraklis“ (1/1) klubą.

T.Dimša pelnė 6 taškus



0

Lietuvis per 29 minutes pelnė 6 taškus (2/4 dvit., 0/4 trit., 2/4 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, provokavo 3 pražangas, 4 sykius prasižengė ir rinko minus 1 naudingumo balą.

PAOK 23 taškus rinko Stephenas Brownas, 15 – Antonis Koniaris. „Iraklis“ ekipai 19 taškų pelnė Justinas Wrightas-Foremanas.

