Tomas Dimša kukliai prisidėjo prie PAOK pergalės Graikijos lygoje

Lietuvis per 29 minutes pelnė 6 taškus (2/4 dvit., 0/4 trit., 2/4 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, provokavo 3 pražangas, 4 sykius prasižengė ir rinko minus 1 naudingumo balą.
PAOK 23 taškus rinko Stephenas Brownas, 15 – Antonis Koniaris. „Iraklis“ ekipai 19 taškų pelnė Justinas Wrightas-Foremanas.
