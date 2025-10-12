Įsimintinas vakaras Lietuvos ledo rituliui: Simas Ignatavičius Šveicarijoje įmušė istorinį įvartį

S. Ignatavičius ant ledo praleido 9 min. 59 sek. ir kartą atakavo vartus. NHL klubų radare esantis lietuvis per 2 pastarąsias rungtynes surinko 2 rezultatyvumo balus.
„Servette“ (26 tšk.) užima 4-ą poziciją 14-os klubų pirmenybėse. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Stipriausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ ekipa savo arenoje 1:5 neatsilaikė prieš „Vici Žiliną“. Lietuvis žaidė net 26 min. 35 sek. ir atliko 2 jėgos veiksmus.
„HK Spišska Nova Ves“ (14 tšk.) lenkia 3 klubus ir užima 9-ą vietą.
Šeštadienį aukščiausioje Ispanijos lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Nikita Kuzminovu namuose 0:3 nusileido „Milenio Panthers“. Vartininkas iš Lietuvos atrėmė 30 iš 33 varžovų smūgių į vartus.
„Andorra HG“ (2 tšk.) užima 7-ą vietą tarp 9 ekipų.
Šveicarijos antroje lygoje „EHC Arosa“ ekipa, kurios garbę gina Emilijus Krakauskas, savo arenoje 2:6 neatsilaikė prieš „GCK Lions“. Lietuvis žaidė 21 min. 25 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 7 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 smūgius.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 10-a.
Trečios pagal pajėgumą JAV lygos (ECHL) ikisezoninėse rungtynėse Marko Kaleinikovo atstovaujama „Bloomington Bison“ komanda 1:2 pralaimėjo prieš „Indy Fuel“. Lietuvis 4 kartus smūgiavo į vartus.
„Bloomington Bison“ yra dukterinė Niujorko „Rangers“ (NHL) ir „Hartford Wolf Pack“ (AHL) komanda.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna išvykoje 3:2 nugalėjo „Saint John Sea Dogs“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartus bei gavo 2 baudos min.
„Rimouski Oceanic“ (9 tšk.) Rytų konferencijoje rikiuojasi 7-a tarp 10 komandų.
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda namuose 0:5 neprilygo „Red Deer Rebels“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje lenkia 2 komandas ir žengia 9-a.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) lygoje „Fribourg-Gotteron Young Dragons“ su dviem lietuviais savų žiūrovų akivaizdoje 1:6 pralaimėjo prieš „SCL Young Tigers“. Titas Krakauskas ir Danielius Čečekovas nepasižymėjo.
Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda išvykoje 1:2 nusileido „HC Lugano“. Lietuvis nepasižymėjo.
Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu svečiuose 4:3 įveikė „SC Bern Future“, o „EHC Kloten“ su Dovydu Norumi išvykoje 1:0 palaužė „HC Ambri-Piotta“ pasipriešinimą. T. Šližys nepasižymėjo, o D. Norus gavo 2 baudos min.
„Fribourg-Gotteron Young Dragons“ (23 tšk.) užima 5-ą vietą, „LHC Academy“ (20) – 8-ą, „EHC Kloten“ (18) – 10-ą, o „Futur Hockey“ (17) yra priešpaskutinė – 12-a.
