Kauno „Ąžuolo“ regbio klubui – 50 metų: į priekį žvelgiama entuziastingai

Po darbų – į pirmąją treniruotę
„Klubo įkūrimas sutapo su vaikų ir jaunimo įsitraukimu į regbio sportą Lietuvoje. Iki to laiko buvo iš aukščiau aiškinama, kad regbį galima žaisti tik sulaukus 18 metų. Nesuradus jokio tą pagrindžiančio dokumento, pasiūliau Lietuvos klubams burti jaunių komandas. Galiausiai pats įdėjau skelbimą, kviesdamas jaunimą žaisti regbį ir praprašiau tuometinės Kauno „Politechnikos“ komandos, kad paskirtų jiems trenerį. Į pirmąją treniruotę susirinko 23 jaunuoliai“, – prisiminė „Ąžuolo“ įkūrėjas ir Lietuvos regbio federacijos (LRF) garbės prezidentas Vytautas Vasilenko.
Taip gavosi, kad paskirtas treneris rado kitą darbą, todėl V. Vasilenko, net ir aukodamas savo pagrindinį darbą, kitos treniruotės metu pats apsirengė treningais ir ėmė treniruoti jaunuosius regbininkus. Taip tuometiniame „Politechnikos“ stadione atsirado naujos komandos užuomazgos, o galiausiai jaunimas tapo „Ąžuolo“ klubo dalimi.
Jau 1976 metais komanda laimėjo Lietuvos jaunių čempionato sidabrą, pradėjo žaisti su užsienio komandomis, o būrys žaidėjų pateko į SSRS jaunių rinktinę, su kuria sėkmingai dalyvaudavo Europos čempionatuose.
1981 ir 1982 metais komanda tapo Lietuvos jaunimo čempione. Nuo 1988 metų Lietuvoje rengiamas jaunių turnyras „Ąžuolo“ taurei laimėti, kuris tradiciškai kiekvienais metais vyksta iki šiol.
1989 metais iš sutvirtėjusių buvusių jaunių suformuota suaugusiųjų komanda „Ąžuolas“. Ji 1993 metais komanda tapo Lietuvos regbio čempionato sidabro medalininke. 1997-2000 metais „Ąžuolas“ laimėjo net keturis Lietuvos lygos čempionų titulus.
2006 metais Kauno komanda iškovojo Lietuvos regbio-7 čempionės titulą. Šį laimėjimą kauniečiai pakartojo 2024 metais. 2017, 2020 ir 2021 metais „Ąžuolas“ tapo Baltijos lygos vicečempionu.
Ambicingi tikslai
Dabar Kauno „Ąžuolo“ vyrų komandos prezidentas yra ilgametis klubo žaidėjas Valdas Monginas.
„Su „Ąžuolu“ esu nuo pat vaikystės, todėl turiu ir kuo pasidžiaugti, ir kuo pasiguosti. Prieš gerą dešimtmetį neturėjome piramidės nuo pat vaikų iki vyrų. Dabar šiokią tokią sistemą jau turime, nors, žinoma, norisi turėti didesnį resursą ir vyrų prieaugį. Kol kas tenka pasitelkti ir legionierius, bet su jais taip pat nėra lengva. Turime įvairių planų augti, profesionalėti. Sieksime stiprinti administraciją, nes kol kas esame tiesiog mėgėjai, norintys išlaikyti regbį Kaune savo jėgomis“, – pasakojo V. Monginas.
Tolimesni planai – visos komandos profesionalumo auginimas. „Ąžuolo“ prezidentas neslepia, kad norisi stiprinti bendradarbiavimą su Kauno savivaldybe, sporto mokyklomis, o ateityje – mokėti žaidėjams atlyginimus ir tapti bent pusiau profesionaliu klubu.
V. Monginas sutinka, kad Kaune, kur dominuoja tokios sporto šakos kaip krepšinis ir futbolas, nėra lengva atkreipti į save dėmesį. Visgi „Ąžuolas“ prieš keletą metų sugebėjo nutraukti Šiaulių viešpatavimą Lietuvos regbyje ir dabar kasmet kovoja dėl aukščiausių vietų „Top“ lygoje. Šis pasiektas aukštas lygis leidžia tikėtis ilgalaikių bendradarbiavimo galimybių tiek su miestu, tiek su rėmėjais.
„Turime nuosekliai dirbti, kalbėtis ir su kiekvienais metais atkreipti į save vis didesnį dėmesį, nors trumpas regbio sezonas Lietuvoje neleidžia sukurti itin patrauklaus produkto“, – vylėsi V. Monginas.
„Ąžuolas“ sportuoja prieš keletą metų atnaujintame SM „Gaja“ regbio stadione Partizanų gatvėje. V. Monginas džiaugiasi, kad regbininkai Laikinojoje sostinėje šiuo metu turi gana padorias sąlygas, tinkančias tiek vyrams žaisti, tiek ugdyti jaunimą.
„Lyginant su kai kuriomis kitomis sporto šakomis, sąlygas turime tikrai neblogas. Tik tiek, kad čia niekada negali būti užtikrintas, jog nebus valdžios kabinetuose priimtas koks nors sprendimas ir tų sąlygų nebeliks. To neužtikrintumo yra, o ir infrastruktūra aplink stadioną galėtų būti pagerinta. Bet bent kol kas viskas, nors ir lėtai, bet juda tinkama linkme“, – pabrėžė V. Monginas.
Ir visgi, koks turėtų būti „Ąžuolas“ po dar 10 metų?
„Tikiu, kad per artimiausią dešimtmetį „Ąžuolas“ pagaliau turės savo trofėjų lentynose „Top“ lygos taurę ir įsitvirtins ne ketvertuke, o finale. Natūraliai turėtų augti ir žiūrovų skaičius. Europoje šiuo metu nėra atitinkamo lygio turnyrų, bet jei tokie atsiras, žinoma, norėtume išbandyti jėgas. Augantis perspektyvus jaunimas teikia vilčių, svarbiausia – jį išlaikyti“, – sakė V. Monginas.
Savąjį palinkėjimą kauniečiams turi ir V. Vasilenko.
„Linkiu, kad „Ąžuolui“ pavyktų suburti jaunių komandą ir išlaikyti jaunimą regbyje. Taip pat siūlyčiau paieškoti talentų kitose sporto šakose, nes pats esu turėjęs ne vieną pavyzdį, kai sportininkas, nebegalėjęs siekti aukštumų savo sporto šakoje, vėliau tapdavo regbio žvaigžde. Visi šie dalykai padėtų ne tik Kauno regbiui, bet ir visai Lietuvos rinktinei“, – linkėjo V. Vasilenko.
