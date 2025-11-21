Už pasisakymą apie Vainauską – bauda Skersiui

Komisija nustatė, kad rugsėjo 25 dienos tiesioginės transliacijos metu išsakyti E.Skersio komentarai pareiškėjo atžvilgiu buvo įžeidžiantys, žeminantys ir prieštaraujantys garbingo elgesio bei pagarbos principams. Komisijos vertinimu, šie pasisakymai diskredituoja krepšinio bendruomenę ir pažeidžia oficialiems asmenims keliamus etikos standartus.
Sprendimu konstatuota, kad E.Skersis pažeidė Kodekso nuostatas, susijusias su pagarba asmeniui, garbingu elgesiu ir krepšinio įvaizdžio saugojimu. Atsižvelgus į pažeidimo pobūdį ir aplinkybes, komisija skyrė 75 proc. maksimalios baudos – 1072 eur.
Sprendimą priėmė komisijos pirmininkas Tomas Jasevičius ir nariai Andrius Būdvytis, Laimonas Kisielius bei Dalius Ubartas.
