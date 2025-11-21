Lipkevičius pusmečiui iškrito iš „Lietkabelio“ rikiuotės

Pasirodė, kad jo patirta peties trauma yra rimta – dėl jos teks praleisti net 5–6 mėnesius be krepšinio. Traumą krepšininkas patyrė kitame petyje nei pastarąjį sykį.
36 metų 198 cm ūgio veteranas šiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, sezone per 24 minutes pelno 5,5 taško, atkovoja 2,7 kamuolio, atlieka 1,3 perdavimo bei renka 7 naudingumo balus. Tiesa, sužaisti tik 6 mačai.
Europos taurėje statistika per 16 minučių siekė 4,9 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 1,1 perdavimo bei 5,7 naudingumo balo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!