Baltijos regbio „Top“ lygoje – galingas čempionų startas ir antra „Ąžuolo“ pergalė

Savo pirmąsias rungtynes šiame lygos sezone sužaidė nugalėtojų titulą ginantys Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ regbininkai. Jie išvykoje net 75:20 (43:8) sutriuškino antrą nesėkmę patyrusią „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ (Latvija) komandą.

Rungtynės šiauliečiams prasidėjo nuo šalto dušo – jau pirmąją mačo minutę apmaudžiai klydę svečiai leido Latvijos klubui atlikti pirmąjį žeminimą. Visgi jau po penkių minučių rezultatas tapo lygus, o po to aikštėje jau dominavo mėlynai-balti Šiaulių ekipos žaidėjai.

REKLAMA

REKLAMA

Dar pirmajame kėlinyje šiauliečių pranašumas perkopė 30 taškų, o antroje susitikimo pusėje skirtumas toliau augo, o Šiaulių komandos treneriai turėjo galimybę leisti pažaisti mažiau rungtyniaujantiems regbininkams.

REKLAMA

Geriausiu žaidėju šiauliečių gretose pripažintas Arnas Prielaidas.

„Buvo pikta po pirmosios atakos. Man tai kėlė šypseną, nes pats pridariau nesąmonių tuo metu, todėl atsiprašau komandos. Visgi tai leido dar labiau užsivesti visai komandai. Tai padėjo laimėti. Kaip ir visada, pirmosiose rungtynėse buvo daug klaidų, bet su kiekvienu maču viskas eis pirmyn ir bus tik geriau“, – kalbėjo A. Prielaidas.

REKLAMA

REKLAMA

Lygos vicečempionas Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ klubas patyrė pirmąją nesėkmę, išvykoje 0:34 (0:21) nusileidęs „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) ekipai, kuriai tai buvo antrasis laimėjimas.

Šiauliečiams rungtynės visiškai nesusiklostė – jau per pirmąsias keletą minučių „Livonia“ regbininkai surengė dvi rezultatyvias atakas ir išsiveržė į priekį 14:0. Vėliau „vairiečiams“ niekaip nepavyko pralaužti varžovų gynybos, o pirmo kėlinio pabaigoje šeimininkai dar labiau atitrūko.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Antrajame kėlinyje vaizdas buvo panašus – Šiaulių klubas nesugebėjo rezultatyviai užbaigti atakų, o už klaidas latviai nubaudė dar pora rezultatyvių išpuolių.

Geriausiu žaidėju šiauliečių gretose pripažintas Paulius Strigūnas.

„Žinojome, kad priešininkai stipriai pradės rungtynes. Turėjome atsilaikyti ir įsijungti į kovą, bet to nepadarėme. Gavome greitus taškus ir tiesiog subyrėjome. „Livonia“ kasmet auga, mes turime tam tikrų netekčių. Nors tai nepasiteisinimas. Manau, kad šis spyris mums geras kalbant apie būsimas kovas“, – teigė P. Strigūnas.

REKLAMA

Antrąją pergalę Baltijos „Top“ lygoje iškovojo Kauno „Ąžuolas“. Kauniečiai išvykoje 36:18 (14:12) įveikė „Šiaulių-Exto“ klubą.

Šiauliečiai energingai pradėjo rungtynes ir pirmieji išsiveržė į priekį 5:0. Po kelių minučių rezultatyvia ataka atsakė ir „Ąžuolas“. Pirmajame kėlinyje komandos dar spėjo apsikeisti rezultatyviomis atakomis, todėl visa rungtynių baigtis turėjo spręstis antroje pusėje.

REKLAMA

Du baudos smūgius realizavę „Šiaulių-Exto“ regbininkai pusę antrojo kėlinio pirmavo minimalia persvara. Bet paskutinės 15 min. priklausė svečiams iš Kauno. Galiausiai išsiveržę į priekį, kauniečiai mačo pabaigoje pelnė dar du žeminimus ir iškovojo nelengvą, bet svarbią pergalę. Geriausiais žaidėjais pripažinti Irodionas Kutsniašvili („Šiauliai-Exto“) ir Eimantas Bagarauskas („Ąžuolas“).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vėl prastai pradėjo rungtynes. Šlubavo mūsų gynyba ir keitimasis. Gerai, kad neleidome labai pabėgti. Antrajame kėlinyje susigrupavome, kentėjome. Varžovai davė gerą kovą, bet mes žinojome, kad laimėsime, matėme, kad turime daugiau jėgų. Padarėme daug klaidų, bet pabaigoje pavyko įtvirtinti pergalę. Gerai, kad pavyko iš „bonus“ tašką pasiimti“, – kalbėjo vienas „Ąžuolo“ lyderių Paulius Sugintas.

REKLAMA

„Į didžiąją pertrauką išėjome apsigynę. Turėjome daug baudų, bet neleidome priešininkams žemint. Deja, bet mūsų suoliukas yra per trumpas. Norėtųsi iš atsarginių daugiau šviežumo ir energijos. To antrajame kėlinyje mes neturime, ko nepasakysi apie varžovus. Nepaisant to, manau, kad mes padarėme porą žingsnių į priekį“, – sakė žaidžiantysis „Šiaulių-Exto“ treneris Tomas Zibolis.

Kitos dvejos Baltijos regbio „Top“ lygos rungtynės įvyks ateinantį sekmadienį Šiauliuose. 12 val. „Vairas-Kalvis-Jupoja“ susitiks su „Ąžuolu“, o 17 val. įvyks „Baltrex-Šiaulių“ ir Vilniaus „Geležinio vilko“ akistata.