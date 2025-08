Skriejančių lagaminų akciją įvertinęs Čeburinas trauktis nesiruošia: „Turiu sutartį“

Sulig rungtynių pradžią skelbiančiu švilpuku „Žalgirio“ sirgaliai iš tribūnos į aikštę mėtė lagaminus, taip signalizuodami strategui, jog reikalauja jo išvykimo.

Kazachas nesutriko – jis plojo įtūžusiems aistruoliams techninėje zonoje.

Galiausiai beveidė komanda vėl pralaimėjo, nors kauniečiai atliko net 10 keitimų starto sudėtyje ir smarkiai rotavo futbolininkais.

„Nėra pergalių, žaidėjai nori laimėti, stengiasi, šiandien buvo sunkios rungtynės, tačiau žaidėme užtikrintai. Kažkur darome klaidas, bet spaudimas jaučiasi. Prieš rungtynes kalbėjome, kad galime užtikrintai grįžti į lygos kovas, bet nepavyko“, – dėstė treneris.

Jis pripažino, kad net 21 taško praraja tarp dviejų „Žalgirių“ yra pernelyg didelis skirtumas, kad būtų galima kalbėti apie galimybes sugrįžti į kovą dėl titulo.

Kalbėdamas apie sirgalių lagaminų lietų, V. Čeburinas iškart pareiškė, jog trauktis nesiruošia.

„Tai jų noras, suprantama. Esu profesionalas, turiu sutartį ir dirbu“, – dėstė kazachas.

„Kai nėra rezultato, atsakomybė tenka treneriui, – tęsė strategas. – Būna, kad ir didieji klubai – „Real“, „Arsenal“, „Manchester City“, „Manchester United“ – neišvengia duobių, kurių niekas nesitiki. Nieko sensacingo nenutiko. Norėjome įveikti pirmą Čempionų lygos etapą, tai buvo mūsų svajonė, bet ne visada viskas pavyksta.“

Jis prisiminė ir rungtynes su „Linfield“ Šiaurės Airijoje, kur taip pat girdėjosi iš posto verčiančios skanduotės.

„Pirmomis minutėmis skanduoja „Čeburin out“, komanda žaidžia atsakingas rungtynes, rezultatas yra lygus, tai persiduoda žaidėjams. Ten buvo ir žmonių iš Lietuvos, kurie ilgus metus gyvena Šiaurės Airijoje. Jie palaikė Vilniaus „Žalgirį“. Kiti mūsų nepalaikė, mes tik girdėjome negatyvą“, – nusivylimo neslėpė treneris.

„Jei tai būtų ne šou aikštėje, o ramus pokalbis už uždarų durų, viskas būtų buvę kitaip“, – pridūrė.

Ir net truputį įgėlė.

„Aš turiu sutartį, joje nėra parašyta, kada reikia diskutuoti su sirgaliais. Mano sutartis yra apie darbą aikštelėje, o pyktis toliau nematau tikslo“, – teigė jis.

Nepraleido progos V. Čeburinas ir savo pasiekimų priminti.

„Jei mano atmintis neapgauna, prie manęs „Žalgiris“ 2021 metais pirmą kartą UEFA Čempionų lygoje įveikė atrankos etapą, pirmą kartą Lietuvos istorijoje žaidė grupių etape. Prie Čeburino „Žalgiris“ tris kartus laimėjo A lygą. Aš pats esu šešis kartus laimėjęs A lygą“, – dėstė treneris.

Darkart paklaustas apie rezultatus, V. Čeburinas kartojosi: „Už rezultatus atsakingas treneris, bet turiu sutartį, dirbu ir būsiu atsakingas už rezultatus iki sezono pabaigos.“

Paklaustas, ar juo dar tiki žaidėjai, kazachas siūlė patiems su jais pasikalbėti: „Aš neskaitau žiniasklaidos, nes turiu kitų veiklų. Jei rašoma, kad rūbinė yra susiskaldžiusi, tai yra netiesa. Galiu jus patikinti. Jei leis komandos vadovybė, galėtumėte pasikalbėti su kapitonu, vicekapitonais. Taip, yra kas nepavyksta, tą suprantame. Galiu patvirtinti, kad nė vienas iš žaidėjų nenori pralaimėti. Taip pat ir aš. Niekas nenori girdėti tokių žodžių iš sirgalių. Sirgaliams padėkojau už darbo įvertinimą, bet iš kur tas vėjas pučia? Gal su laiku sužinosime.“

Tiesiai paklaustas, ar nesvarsto trauktis iš pareigų, treneris šyptelėjo.

„Suprantu, kad po truputį ruošiate mane tam. Aš dar kartą pasikartosiu, kad turiu galiojančią sutartį ir dirbsiu toliau“, – teigė specialistas.

Tiesa, V. Čeburinas neslėpė, kad iš žmogiškosios pusės jis nesijaučia gerai.

„Kaip jaustis žmogui, tiek padariusiam dėl klubo, o po to padarytam atpirkimo ožiu? Lyg dabar jį pakeitus, pasikeistų ir viskas aplink. Esu pirmas, įveikęs atranką, pirmas, patekęs į grupių etapą, pirmas, kuris laimėjo 6 A lygos titulus. Linkiu to kiekvienam treneriui, bet nelinkiu nė vienam patirti to, ką aš patiriu dabar“, – pabrėžė V. Čeburinas.

Jis nesutiko, kad yra padaryta klaidų komplektacijoje.

„Daug kas kalba apie komplektaciją. Daug metų komplektuojame komandą taip, kaip leidžia biudžetas. Galime užsinorėti Messi ar Ronaldo, bet jie neatvažiuos, net jei ir visi to norėtų. Vidutinės klasės žaidėjai dabar irgi kainuoja labai brangiai. Mes imame laisvus žaidėjus, tokia mūsų filosofija. Prieš sezoną rinkomės iš 500-600 žaidėjų. Su kai kuriais bandėme tartis, bet ne visada pavyksta. Būna, kad čempionatas nepatinka, šalis. Šiemet traumos mus persekioja ir ne po kartą, o po kelis. Tai rimtos traumos. Zahary susižeidė net du kartus. Mums tai per daug“, – skundėsi treneris.

„Nepasakyčiau, kad yra padaryta klaidų, – tęsė V. Čeburinas. – Kad ir Henrique Devensas... Jis gavo 4-5 kartus didesnį pasiūlymą, tad kaip galime jį išlaikyti? Jei jis nebūtų geras žaidėjas, tai turbūt negautų tokio pasiūlymo.“