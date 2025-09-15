Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

„Geležinio vilko“ regbininkai iškovojo pergalę Latvijoje ir išlaikė intrigą kovoje dėl vietos pusfinalyje

2025-09-15 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 15:15

Savaitgalį Baltijos regbio „Top“ lygoje sužaistos paskutinės šeštojo turo rungtynės, kuriose itin svarbią pergalę iškovojo Vilniaus „Geležinis vilkas“. Vilniečiai išvykoje 63:24 (42:12) nugalėjo autsaiderę „Miesnieki-Kekava-ALA Lignea“ (Latvija) ekipą.

Z. Zalmanio/„Miesnieki“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Latviai jau pirmosios savo atakos metu pelnė pirmąjį žeminimą, tačiau vėliau aikštėje dominavo svečiai. Vieną po kitos rezultatyvias atakas rengę „Geležinio vilko“ regbininkai dar pirmajame kėlinyje atsakė į daugelį klausimų. Antroje mačo pusėje latviai buvo agresyvesni ir žaidimas išsilygino, bet vilniečių susikrautas pranašumas neleido užsimegzti jokiai intrigai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rezultatas atrodo neblogai, bet žaidime pritrūko pastovumo. Turėjome labai gerų atkarpų, bet turėjome ir labai prastų. Galbūt tam turėjo įtakos žaidėjų rotacija. Jeigu žaidėjas gauna atsakomybę eiti į aikštę, tai jis turi įnešti daugiau jėgų ir užtikrintumo. Šiandien turėjome nuopuolių, bet kovėmės iki galo ir padarėme rezultatą, kokį ir planavome“, – sakė žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.

Geriausiu žaidėju vilniečių gretose pripažintas Laurynas Marcinkus.

Su 12 taškų „Geležinis vilkas“ išlieka penktoje turnyro lentelės vietoje, bet iki trijų taškų sumažino atsilikimą iki aukščiau esančių Kauno „Ąžuolo“ ir Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“.

Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas finišuos ateinantį savaitgalį.

Vietas pusfinalyje jau užsitikrino lyderiai „Baltic XL-Livonia“ (24 tšk.) ir „Baltrex-Šiauliai“ (21 tšk.). Žemiau ketvirtosios vietos nebenukris ir „Vairas-Kalvis-Jupoja“ (15 tšk.).

„Geležinis vilkas“ lemiamas rungtynes žais sekmadienį 14 val. namuose su „Baltic XL-Livonia“. Pergalės atveju, vilniečiai aplenktų Kauno „Ąžuolą“ (15 tšk.), kuris reguliarųjį sezoną jau baigė ir gali atsidurti už pusfinalio borto.

Tuo tarpu šeštadienį 12 val. įvyks kaip visada itin laukiamas ir kraują kaitinantis „Pietinia derbis“ tarp „Baltrex-Šiaulių“ ir „Vairo-Kalvio-Jupojos“. 17 val. „Šiauliai-Exto“ namuose priims „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

