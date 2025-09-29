Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

„Šiaulių-Exto“ regbininkai žengė pirmą žingsnį „Top“ lygos Iššūkio taurės link

2025-09-29 18:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 18:36

Arūno Petrošiaus nuotr. | Organizatorių nuotr.

REKLAMA
0

Savaitgalį sužaistose pirmosiose rungtynėse dėl Baltijos regbio „Top“ lygos Iššūkio taurės „Šiaulių-Exto“ klubas namuose 35:10 (21:5) nugalėjo „Kekava-Miesnieki-Ala Lignea“ (Latvija) ekipą.

Dėl „Top“ lygos Iššūkio taurės kovoja reguliariajame sezone 5-7 vietas užėmusios komandos.

Šiauliečiai buvo aktyvesni nuo susitikimo pradžios, o pirmąjį žeminimą pelnė sužaidus kiek daugiau nei 10 min. Po kelių minučių šeimininkai skirtumą padvigubino (14:0). Nors netrukus latviai atsakė savo pirma rezultatyvia ataka, antrajame kėlinyje „Šiauliai-Exto“ dar labiau atitrūko ir iškovojo pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo daug gerų dalykų, bet netrūko ir tokių, kuriuos turime rimtai apsvarstyti. Varžovai parodė mūsų silpnąsias vietas – žaidėme per daug arogantiškai ir per daug tikėdamiesi lengvų taškų. Nenorime pakentėti puolime ir susikurti užtikrintas atakas. Varžovai gynėsi labai stipriai ir davė rimtą kovą“, – sakė šiauliečių treneris Tomas Zibolis.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiauliai-Exto“ šiame sezone pasižymėjo geru žaidimu prieš daugelį komandų pirmuosiuose kėliniuose. Visgi antruosiuose dažniausiai pritrūkdavo jėgų.

REKLAMA

„Dabar turime atsargoje jaunų žaidėjų, bet jie dar nėra pakankamai pajėgūs, kad lygiavertiškai pakeistų startinės sudėties regbininkus. Šįkart keitimai pavyko visai neblogai. Bet kokiu atveju, norint kautis su lyderiais, suolelis turi būt stiprus“, – kalbėjo T. Zibolis.

Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti Robertas Petrošius („Šiauliai-Exto“) ir Aleksis Plotka („Miesnieki“).

REKLAMA
REKLAMA

 

Prieš savaitę šios dvi ekipos susitiko ir reguliariojo sezono finiše. Tuomet pergalę 45:19 taip pat iškovojo šiauliečiai.

Kitos Baltijos regbio „Top“ lygos rungtynės dėl Iššūkio taurės vyks spalio 5 dieną, kai „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ namuose priims Vilniaus „Geležinį vilką“. Realiausia, kad Iššūkio taurės laimėtojai spręsis spalio 12 dieną Vilniuje, kur susitiks „Geležinis vilkas“ ir „Šiauliai-Exto“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu stipriausios Baltijos regbio „Top“ lygos komandos šeštadienį, spalio 4 dieną, stos į kovą intriguojančiame pusfinalyje.

14 val. Baldonėje (Latvija) reguliariojo sezono nugalėtoja „Baltic XL-Livonia“ žais su Kauno „Ąžuolu“, o 16 val. Šiauliuose įvyks kaip visada kraują kaitinantis „Pietinia derbis“ tarp „Baltrex-Šiaulių“ ir „Vairo-Kalvio-Jupojos“.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų