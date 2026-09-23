Sinkevičius ir Lošys BPT „Futures“ turnyre Italijoje iškovojo devintąją vietą

Lietuviai startavo nuo kvalifikacijos, kur 15:21, 21:18, 15:11 įveikė lenkus Tomaszą Woloszuką bei Mareką Roginskį ir 21:19, 16:21, 15:5 pranoko norvegus Mathiasą Smorholmą ir Moną Mathysą. Tai užtikrino lietuviams vietą pagrindiniame etape.
C grupėje D. Sinkevičius ir J. Lošys 14:21, 12:21 pralaimėjo italams Enrico Rossi bei Daniele Lupo, bet atsitiesė antrajame ture, kai 21:19, 25:23 įveikė moldavus Maksimą Korsakovą ir Jegorą Dobcisą bei pateko į atkrintamąsias varžybas. Ten mūsiškius 15:21, 17:21 sustabdė bulgarų duetas – Dimitaras Mehandžijski ir Dimitaras Kalčevas.
Lietuviai pelnė 180 reitingo taškų ir 300 JAV dolerių.
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