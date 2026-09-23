Yamalis teigia, jog „Ballon d‘Or“ laimėti turi ne daugiausiai įvarčių pelnantys, o labiausiai svajoti priverčiantys žaidėjai

„Smagu, jog yra daugiau žaidėjų pretenduojančių į apdovanojimą, daugiau diskusijų, žmonės gali turėti skirtingas nuomones. Viską galiausiai nulems žurnalistai. Jiems tai nėra lengva užduotis. Visi turime svarių argumentų laimėti. Visi esame puikūs žaidėjais.
„Ballon d‘Or“ yra skiriamas geriausiam metų futbolininkui, išskirtiniam žaidėjui, kurio žaidimu mėgaujamės, kuris turi ypatingą magiją, priverčia nusišypsoti, nekantriai laukti rungtynių vien tam, kad pamatytum jį žaidžiantį.
Viskas priklauso ne tik nuo įvarčių skaičiaus. Kai galvoju apie „Ballon d‘Or“, prisimenu Lionelį Messi, Ronaldinho, skirtingus žaidėjus, tuos, kurie priverčia tave svajoti“, – savo nuomone pasidalijo L. Yamalis.
Priminsime, jog L. Yamalis praėjusiais metais „Ballon d‘Or“ rinkimuose liko antras, nusileido tik nugalėtojui Ousmane‘ui Dembele, tačiau vėl pretenduoja laimėti šį apdovanojimą. Nugalėtojas bus paskelbtas spalio 26 dieną Londone vyksiančioje ceremonijoje. Be L. Yamalio ir O. Dembele tarp pretendentų laimėti taip pat yra Kylianas Mbappe bei Harry Kane‘as.
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