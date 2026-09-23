„Tai vyrų žaidimas“: incidentas su teisėja kainavo Higuaino broliui darbą

Incidentas įvyko rugpjūčio 23 dieną per MLS NEXT Pro rungtynes, kuriose „Columbus Crew 2“ 0:1 pralaimėjo „Huntsville City“. Po susitikimo F. Higuainas buvo pašalintas iš aikštės ir vėliau gavo dviejų rungtynių diskvalifikaciją.
Profesionalių futbolo teisėjų asociacija teigė, kad F. Higuainas suspaudė teisėjos ranką ir jos nepaleido net po to, kai ji tris kartus paprašė jį sustoti. Asociacijos teigimu, po šio veiksmo treneris teisėjai pasakė įžeidžiančią frazę.
„Nepamirškite, tai yra vyrų žaidimas.“
Po incidento F. Higuainas jau buvo atlikęs dviejų rungtynių diskvalifikaciją ir grįžęs prie komandos. Tačiau rugsėjo 20 dieną teisėjų asociacija viešai sukritikavo MLS NEXT Pro sprendimą, teigdama, kad skirta bausmė buvo per švelni ir neatitiko tokio incidento vertinimo.
Rugsėjo 22 dieną „Columbus Crew“ paskelbė, kad F. Higuainas atleistas iš pareigų. Klubo generalinis direktorius Issa Tallas teigė, kad po papildomo situacijos vertinimo ir pokalbių su treneriu buvo nuspręsta, jog jo elgesys neatitiko klubo vadovams keliamų standartų.
41 metų F. Higuainas „Columbus Crew“ žaidė aštuonis sezonus – nuo 2012 iki 2019 metų. Per savo karjerą jis taip pat atstovavo „DC United“ ir „Inter Miami“, o profesionalo karjerą baigė 2021 metais. Treneriu „Columbus Crew 2“ jis dirbo nuo 2025 metų sausio.
F. Higuainas yra buvusio Argentinos rinktinės ir Madrido „Real“ puolėjo Gonzalo Higuaino brolis.
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