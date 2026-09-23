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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo: „Kai kurie mane nori palaužti, bet net ir kulka manęs nesustabdytų“

2026-09-23 22:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 22:36
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Cristiano Ronaldo atvirai kalbėjo apie kritiką, kurios sulaukia Portugalijoje, ir pareiškė, kad dalis žiniasklaidos atstovų jo atžvilgiu yra nusiteikę taip neigiamai, jog, jo paties žodžiais, nori jį „nužudyti“.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Cristiano Ronaldo atvirai kalbėjo apie kritiką, kurios sulaukia Portugalijoje, ir pareiškė, kad dalis žiniasklaidos atstovų jo atžvilgiu yra nusiteikę taip neigiamai, jog, jo paties žodžiais, nori jį „nužudyti“.

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Portugalijos rinktinės kapitonas teigė, kad negali būti visiškai atviras kalbėdamas apie kritiką, tačiau pripažino, jog per savo ilgą karjerą yra įpratęs prie neigiamų nuomonių.

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„Negaliu būti 100 procentų atviras. Futbolą žaidžiu tiek metų ir beveik visur buvau šiltai priimtas. Kai kurie kanalai mėgsta mane pulti ir bando mane nužudyti, tačiau jie neturi jokių šansų – tai galėtų padaryti tik su šautuvu. Ir net tada aš išvengčiau kulkos“, – sakė C. Ronaldo.

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C. Ronaldo taip pat teigė, kad yra pripratęs prie žmonių, kurie jo nemėgsta. Pasak futbolininko, kelių žmonių neigiama nuomonė jam įtakos nedaro, nes jis negali kontroliuoti to, ką apie jį galvoja kiti.

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Portugalijos rinktinės kapitonas šiuo metu pradeda naują etapą nacionalinėje komandoje, kuriai vadovauja Jorge Jesus. C. Ronaldo teigė pasitikintis naujuoju treneriu ir jo pasirinkimu, o savo pagrindiniais tikslais įvardijo 1000 karjeros įvarčių ribą bei dar vieną Tautų lygos titulą.

C. Ronaldo šiuo metu yra pelnęs 979 įvarčius per savo profesionalo karjerą, todėl iki 1000 įvarčių ribos jam trūksta 21 tikslaus smūgio. Pats futbolininkas teigė, kad šis skaičius nėra jo manija, tačiau pripažino, jog labai nori pasiekti šį rezultatą.

C. Ronaldo taip pat neatskleidė tikslios datos, kada ketina baigti karjerą. Jis pripažino, kad šis sezonas gali būti paskutinis, tačiau kol kas nori gyventi dabartimi ir toliau rungtyniauti Portugalijos rinktinėje.

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