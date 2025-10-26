Alexas Marquezas triumfavo Malaizijoje, Francesco Bagnaią sustabdė pradurta padanga

Iš „pole“ pozicijos lenktynes pradėjo italas Francesco Bagnaia („Ducati“), bet jis nesugebėjo ilgai už savęs išlaikyti A. Marquezo. Vėliau F. Bagnaia prarado ir antrą vietą, kai jį aplenkė ispanas Pedro Acosta („KTM“).
Kai jau atrodė, kad F. Bagnaia finišuos trečias ir pelnys jam labai reikalingus taškus, italo tempas staiga krito likus 3 ratams. Italas iki finišo neatvažiavo, o vėliau buvo paskelbta, kad jam sutrukdė pradurta padanga.
A technical issue for @PeccoBagnaia? @JoanMirOfficial inherits 3rd! #MalaysianGP 🇲🇾
A closer look at @PeccoBagnaia's tyre after his late issue #MalaysianGP 🇲🇾
F. Bagnaios nelaimė leido paskutinę vietą ant podiumo užimti ispanui Joanui Mirui („Honda“).
Praėjusių lenktynių Australijoje nugalėtojas ispanas Raulis Fernandezas („Aprilia“) krito nuo motociklo ir nefinišavo. Lenktynių nebaigė ir geriausias šių metų naujokas ispanas Ferminas Aldegueris („Ducati“).
Malaizijos GP lenktynių rezultatai:
Malaizijoje nestartavo nei praėjusių metų čempionas ispanas Jorge Martinas („Aprilia“), nei šiemet čempiono titulą jau užsitikrinęs jo tautietis Marcas Marquezas („Ducati“). Abu sportininkai gydosi raktikaulio traumas.
M. Marquezas su 545 taškais jau seniai yra nepavejamas varžovams, o antrą vietą tvirtai užima jo brolis A. Marquezas (413). Italas Marco Bezzecchi („Aprilia“, 291) Malaizijoje atvažiavo tik 11-as, bet ir to užteko, kad jis aplenktų F. Bagnaią (286).
Priešpaskutinio sezono etapo – Portugalijos GP – lenktynės vyks lapkričio 8-9 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
