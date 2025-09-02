Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos užsienio reikalų ministerija neįtraukta į Karolio Nawrockio kelionę į JAV

2025-09-02 14:03 / šaltinis: BNS
2025-09-02 14:03

Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vizito JAV metu nedalyvaus Užsienio reikalų ministerijos atstovai, kaip įprasta valstybių vadovų užsienio vizitams, pranešė lenkų vyriausybė.

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vizito JAV metu nedalyvaus Užsienio reikalų ministerijos atstovai, kaip įprasta valstybių vadovų užsienio vizitams, pranešė lenkų vyriausybė.

0

„Delegacijoje nebus nė vieno Užsienio reikalų ministerijos atstovo, – Lenkijos radijui sakė užsienio reikalų viceministrė Anna Radwan-Roehrenschef. – Tiesiog negavome kvietimo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis ne kartą pabrėžė, kad ministerija ir jos atstovai yra atviri konsultacijoms ir bendradarbiavimui prieš bet kokią prezidento kelionę į užsienį, o tokiai pozicijai pritaria ir vyriausybė.

„Galbūt prezidentas ir jo komanda vis dar mokosi savo vaidmenų. Duokime tam šiek tiek laiko, ir tikiu, kad prezidentas pasirinks bendradarbiavimą su Užsienio reikalų ministerija ir kitais ministrais, kai tik pripažins aiškią naudą“, – pridūrė A. Radwan-Roehrenschef.

Trečiadienį K. Nawrockis išvyksta pirmojo užsienio vizito į Jungtines Valstijas, kur susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir aptars Lenkijos energetiką, karinį saugumą ir pastangas užtikrinti taiką Ukrainoje.

