  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pamatęs, kas vyksta rožių sode, Donaldas Trumpas ėmė rėkti: „Kas tai padarė, noriu žinoti dabar!“

2025-09-02 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 15:55

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio 30 d. savo „Truth Social“ paskyroje viešai pasmerkė Baltųjų rūmų rangovą, kai rožių sode pastebėjo „gilų ir bjaurų įbrėžimą“ kalkakmenio dangoje. Politikas ne tik išreiškė pasipiktinimą, bet ir pasidalijo saugumo kamerų įrašu, kuriame, anot jo, matyti darbuotojai, sugadinę neseniai atnaujintą terasą.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio 30 d. savo „Truth Social" paskyroje viešai pasmerkė Baltųjų rūmų rangovą, kai rožių sode pastebėjo „gilų ir bjaurų įbrėžimą" kalkakmenio dangoje. Politikas ne tik išreiškė pasipiktinimą, bet ir pasidalijo saugumo kamerų įrašu, kuriame, anot jo, matyti darbuotojai, sugadinę neseniai atnaujintą terasą.

Pasak D. Trumpo, už broką atsakingas subrangovas, dirbęs prie sunkiosios aplinkosaugos įrangos, netinkamai naudojo pažeistą plieninį vežimėlį, kuris braukė per minkštą kalkakmenį ir paliko ilgą įskilimą, rašo PEOPLE. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Donaldas Trumpas – įsiutęs

„Dabar pakeisiu akmenį, pateiksiu sąskaitą rangovui ir daugiau niekada neleisiu jam dirbti Baltuosiuose rūmuose“, – pareiškė prezidentas.

D. Trumpas pabrėžė, kad rožių sodui buvo parinktos pačios kokybiškiausios medžiagos, o pats projektas esą viršijo lūkesčius. „Tai daug gražiau, nei kas nors buvo įsivaizdavęs prieš dešimtmečius“, – rašė jis.

Vis dėlto, anot jo, trijų dienų senumo įbrėžimas, siekiantis apie 23 metrus, sugadino įspūdį. Politikas pasidalijo ir emocijomis, kai pamatė defektą: „Pradėjau rėkti: kas tai padarė, noriu žinoti dabar! Nesakiau to maloniai.“

Savo įraše D. Trumpas aiškino, kad saugumo kameros užfiksavo incidentą: darbuotojai su vežimėliu vežė augalus, kol šis trumpam nulėkė nuo akmeninės dangos ir, trindamasis, paliko žymę. „Pagavome juos už rankos“, – triumfuodamas rašė prezidentas.

Šis incidentas įvyko vos pasibaigus prieštaringai vertintai rožių sodo rekonstrukcijai, kurią kartu su pirmąja ponia Melania Trump inicijavo dar birželį. Oficialiai ji pristatyta kaip „istorinio sodo restauracija“, pabrėžiant, kad siekiama išsaugoti erdvės grožį, pagerinti jos pritaikymą renginiams ir tęsti 2020 m. pradėtus pokyčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

