Pamatęs, kas vyksta rožių sode, Donaldas Trumpas ėmė rėkti: „Kas tai padarė, noriu žinoti dabar!“

Pasak D. Trumpo, už broką atsakingas subrangovas, dirbęs prie sunkiosios aplinkosaugos įrangos, netinkamai naudojo pažeistą plieninį vežimėlį, kuris braukė per minkštą kalkakmenį ir paliko ilgą įskilimą, rašo PEOPLE.
Donaldas Trumpas – įsiutęs
„Dabar pakeisiu akmenį, pateiksiu sąskaitą rangovui ir daugiau niekada neleisiu jam dirbti Baltuosiuose rūmuose“, – pareiškė prezidentas.
D. Trumpas pabrėžė, kad rožių sodui buvo parinktos pačios kokybiškiausios medžiagos, o pats projektas esą viršijo lūkesčius. „Tai daug gražiau, nei kas nors buvo įsivaizdavęs prieš dešimtmečius“, – rašė jis.
Vis dėlto, anot jo, trijų dienų senumo įbrėžimas, siekiantis apie 23 metrus, sugadino įspūdį. Politikas pasidalijo ir emocijomis, kai pamatė defektą: „Pradėjau rėkti: kas tai padarė, noriu žinoti dabar! Nesakiau to maloniai.“
Savo įraše D. Trumpas aiškino, kad saugumo kameros užfiksavo incidentą: darbuotojai su vežimėliu vežė augalus, kol šis trumpam nulėkė nuo akmeninės dangos ir, trindamasis, paliko žymę. „Pagavome juos už rankos“, – triumfuodamas rašė prezidentas.
Šis incidentas įvyko vos pasibaigus prieštaringai vertintai rožių sodo rekonstrukcijai, kurią kartu su pirmąja ponia Melania Trump inicijavo dar birželį. Oficialiai ji pristatyta kaip „istorinio sodo restauracija“, pabrėžiant, kad siekiama išsaugoti erdvės grožį, pagerinti jos pritaikymą renginiams ir tęsti 2020 m. pradėtus pokyčius.
