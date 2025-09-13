Lietuvos moterų softbolo rinktinė Europos čempionatą Čekijoje užbaigė pralaimėjimu Suomijai

Penktadienį G grupėje lietuvės 7:10 nusileido suomėms. Mūsiškės po pirmo kėlinuko pirmavo 3:0, bet itin prastai sužaidė antrą kėlinuką (3:6). Lietuvės netrukus išlygino rezultatą (6:6) ir iki 6-o kėlinuko neleido varžovėms atitrūkti. Suomės vėliau įgijo 1 taško pranašumą (7:8), o 7-ajame kėlinuke dar 2 taškais įtvirtino pergalę.
Po 2 taškus Lietuvos rinktinei pelnė Nomeda Neverauskaitė, Mija Einorytė ir Guoda Aleksandravičiūtė, o 1 – Kira Baitiul. Metikės pozicijoje vėl be keitimų žaidė N. Neverauskaitė ir pasižymėjo 9 „strike outais“.
Lietuva (2-2) G grupėje užėmė 4-ą vietą.
