Lietuvos moterų softbolo rinktinė Europos čempionatą Čekijoje užbaigė pralaimėjimu Suomijai

2025-09-13 10:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-13 10:01

WBSC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Čekijoje prie pabaigos artėjančiame Europos moterų softbolo čempionate paskutines rungtynes pralaimėjo Lietuvos rinktinė.

0

Penktadienį G grupėje lietuvės 7:10 nusileido suomėms. Mūsiškės po pirmo kėlinuko pirmavo 3:0, bet itin prastai sužaidė antrą kėlinuką (3:6). Lietuvės netrukus išlygino rezultatą (6:6) ir iki 6-o kėlinuko neleido varžovėms atitrūkti. Suomės vėliau įgijo 1 taško pranašumą (7:8), o 7-ajame kėlinuke dar 2 taškais įtvirtino pergalę.

Po 2 taškus Lietuvos rinktinei pelnė Nomeda Neverauskaitė, Mija Einorytė ir Guoda Aleksandravičiūtė, o 1 – Kira Baitiul. Metikės pozicijoje vėl be keitimų žaidė N. Neverauskaitė ir pasižymėjo 9 „strike outais“.

Lietuva (2-2) G grupėje užėmė 4-ą vietą.

