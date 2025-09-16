Panevėžio dviratininkai sėkmingai pasirodė tarptautinėse varžybose Vokietijoje

Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžėsi keirino rungtyje. Tadas Trakelis jau po pirmojo važiavimo užsitikrino vietą pusfinalyje, o jame – kelialapį į A finalą. Po įtemptos ir atkaklios kovos finale Tadas užėmė penktąją vietą. Tuo metu Dovydas Činga po paguodos važiavimo taip pat pateko į pusfinalį ir toliau tęsė kovą B finale. Čia panevėžietis parodė tvirtą charakterį – laimėjo važiavimą ir iškovojo septintąją vietą bendroje įskaitoje.
Antrąją rungtynių dieną sportininkai varžėsi sprinto rungtyje. Dovydas Činga kvalifikacijoje 200 m distanciją iš eigos įveikė per 11,141 sek., nugalėjo Čekijos atstovą ir pateko į aštuntfinalį. Visgi čia ir vėliau paguodos važiavime teko pripažinti Vokietijos sportininkų pranašumą, tad į ketvirtfinalį Dovydas nepateko.
Tuo tarpu Tadas Trakelis sprinto kvalifikacijoje 200 m distanciją iš eigos įveikė per 11,621 sek. Aštuntfinalyje nugalėjo varžovus ir tęsė kovą ketvirtfinalyje, kuriame nusileido dviratininkui iš Vokietijos. Paguodos važiavime Tadas įveikė visus tris varžovus ir pateko į pusfinalį. Po atkaklios kovos pusfinalyje ir dar vieno paguodos važiavimo, Tadas pelnė vietą finale dėl 4–6 pozicijų, kur parodė savo pranašumą – įveikė abu varžovus ir iškovojo aukštą ketvirtąją vietą.
Trenerio Anatolijaus Novikovo ugdytiniai dar kartą įrodė, kad Panevėžio sporto centre ugdomi talentingi dviratininkai, galintys sėkmingai varžytis tarptautinėje arenoje. Jaunimui šios varžybos buvo svarbi patirtis, kovojant su stipriais Europos sportininkais.
