TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-15 rinktinė startavo po baudinių nugalėdama Maltą

2025-09-16 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 18:53

Antradienį Maltoje prasidėjo UEFA „Development“ turnyras, kuriame startavo ir Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinė.

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Antradienį Maltoje prasidėjo UEFA „Development“ turnyras, kuriame startavo ir Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinė.

0

Pirmose rungtynėse Domo Paulausko treniruojama rinktinė po baudinių nugalėjo Maltos futbolininkes (pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2:2).

Turnyre mūsų komandai dar liko sužaisti su Rumunijos bei Šiaurės Airijos bendraamžėmis.

Lietuvos rinktinei pirmasis susitikimas prasidėjo itin pakiliai, nes pirmame kėlinyje du įvarčius pelnė Andrėja Tamošauskaitė, o po jų lietuvaitės išsiveržė į priekį 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi persvaros išlaikyti nepavyko, mat dar iki pertraukos šeimininkės išlygino rezultatą iki 2:2.

Kaip paaiškėjo, tai ir buvo visi šiose rungtynėse pelnyti įvarčiai, mat po pertraukos pasižymėti nebepavyko nė vienai komandai.

Ekipos tada stojo mušti baudinių, ten geriau sekėsi lietuvaitėms, kurios laimėjo seriją 3:1.

Primename, jog UEFA „Development“ turnyrai yra skirti jaunoms futbolininkėms, kad jos pirmąkart įgytų tarptautinių rungtynių patirties. Pagrindinis šių turnyrų principas – visos komandos futbolininkės turi gauti panašų žaidybinį laiką.

UEFA „Development“ merginų U15 rinktinių turnyro statistika

Malta – Lietuva 2:2 (2:2), 11 m baudinių serija 1:3

Takalio „Centenary“ stadionas

**********

Likęs turnyro rungtynių tvarkaraštis:

Rugsėjo 18 d. (ketvirtadienis)

11:00 val. Rumunija – Lietuva

14:30 val. Malta – Šiaurės Airija;

Rugsėjo 21 d. (sekmadienis)

11:00 val. Lietuva – Šiaurės Airija

14:30 val. Malta – Šiaurės Airija.

