Lietuvos WU-15 rinktinė startavo po baudinių nugalėdama Maltą

Pirmose rungtynėse Domo Paulausko treniruojama rinktinė po baudinių nugalėjo Maltos futbolininkes (pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 2:2).
Turnyre mūsų komandai dar liko sužaisti su Rumunijos bei Šiaurės Airijos bendraamžėmis.
Lietuvos rinktinei pirmasis susitikimas prasidėjo itin pakiliai, nes pirmame kėlinyje du įvarčius pelnė Andrėja Tamošauskaitė, o po jų lietuvaitės išsiveržė į priekį 2:0.
Visgi persvaros išlaikyti nepavyko, mat dar iki pertraukos šeimininkės išlygino rezultatą iki 2:2.
Kaip paaiškėjo, tai ir buvo visi šiose rungtynėse pelnyti įvarčiai, mat po pertraukos pasižymėti nebepavyko nė vienai komandai.
Ekipos tada stojo mušti baudinių, ten geriau sekėsi lietuvaitėms, kurios laimėjo seriją 3:1.
Primename, jog UEFA „Development“ turnyrai yra skirti jaunoms futbolininkėms, kad jos pirmąkart įgytų tarptautinių rungtynių patirties. Pagrindinis šių turnyrų principas – visos komandos futbolininkės turi gauti panašų žaidybinį laiką.
UEFA „Development“ merginų U15 rinktinių turnyro statistika
Malta – Lietuva 2:2 (2:2), 11 m baudinių serija 1:3
Takalio „Centenary“ stadionas
**********
Likęs turnyro rungtynių tvarkaraštis:
Rugsėjo 18 d. (ketvirtadienis)
11:00 val. Rumunija – Lietuva
14:30 val. Malta – Šiaurės Airija;
Rugsėjo 21 d. (sekmadienis)
11:00 val. Lietuva – Šiaurės Airija
14:30 val. Malta – Šiaurės Airija.
