Latvijos teismas išteisino „Civinity“ akcininką Deividą Jacką

Jis buvo kaltinamas baudžiamojoje byloje, kurioje galimu pinigų plovimu Rygos liftų priežiūros konkursuose buvo kaltinami dar šeši asmenys ir dvi Latvijos įmonės.
Rygos Ekonominis teismas ketvirtadienį nutarė, kad kaltinimai, pateikti jam atskirame bylos epizode, yra nepagrįsti, pranešė D. Jackos atstovai.
„Pastaruosius keletą metų kartojau, kad man pareikšti kaltinimai nepagrįsti. Dabar tą patį patvirtino ir teismas. Kartu jis parodė, kad veikiau skaidriai, sąžiningai ir laikydamasis Latvijos įstatymų“, – pranešime sakė D. Jacka.
„Tikiuosi, kad šis nesusipratimas baigėsi ir dabar bus galima koncentruotis į svarbius projektus bei naujų idėjų įgyvendinimą“, – pridūrė verslininkas.
Byloje jis figūravo kaip privatus asmuo – D. Jacka ne kartą tikino, kad šis procesas niekaip nesusijęs su „Civinity“ grupės įmonėmis, prieš jas nebuvo pateikta jokių kaltinimų ar ieškinių.
BNS 2022 metų spalį rašė, kad Latvijos teismas pradėjo nagrinėti bylą, kurioje galimu pinigų plovimu Rygos liftų priežiūros konkursuose, be kitų, kaltinamas ir tuometinis „Civinity“ vadovas D. Jacka. Verslininkas jam pateiktus kaltinimus nuolat teigė atmetantis.
Apie tai, kad ilgą laiką šioje byloje liudininko statusą turėjęs verslininkas 2022 metų birželį tapo įtariamuoju, portalui vz.lt yra patvirtinęs pats D. Jacka – jis sakė neturintis jokių sąsajų su kitais bylos kaltinamaisiais, išskyrus tai, kad po jo kreipimosi į teisėsaugą šiems asmenims ir bendrovėms buvo pateikti kaltinimai.
Rygos apygardos prokuratūra anksčiau informavo BNS, jog įtarimai byloje buvo pareikšti septyniems fiziniams asmenims ir dviem Latvijos įmonėms.
Prokuratūros teigimu, kaltinimai susiję su Rygos savivaldybės kompanijos „Rigas namu parvaldnieks“ 2013-2018 metais skelbtais liftų priežiūros konkursais. Vienas kaltinamųjų jiems teikė pasiūlymus žinodamas, kad jo atstovaujamoje įmonėje nepakanka darbuotojų užtikrinti sutarties vykdymui.
Anot Rygos prokuratūros, už darbus buvo sumokėta per 2 mln. eurų, iš jų daugiau nei 1,9 mln. eurų buvo „išplauti“ pervedant lėšas į kitų susijusių įmonių sąskaitas.
Už pinigų plovimą Latvijoje numatoma 3–12 metų laisvės atėmimo bausmė.
D. Jacka netiesiogiai valdo 100 proc. „Civinity“ akcijų, rodo Registrų centro duomenys.
