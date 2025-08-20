Teismas toliau atsisako paleisti Germaną už milijoną eurų, suėmimas pratęstas trims mėnesiams

Kaip Eltai sakė jo advokatas Giedrius Danėlius, teismas prokuratūros prašymą patenkino rugpjūčio pradžioje, ši nutartis jau yra apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui.
Jeigu šis teismas suėmimą paliks galioti, V. Germanas už grotų bus laikomas daugiau nei metus – sukčiavimu, papirkimu ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu įtariamas verslininkas laikomas suimtas nuo praėjusių metų spalio.
Pagal galiojančius įstatymus, įtariamasis gali būti laikomas suimtas ne ilgiau nei 18 mėnesių.
Apeliacinis teismas sprendimo dėl V. Germano suėmimo pratęsimo kol kas nėra priėmęs.
Advokatas G. Danėlius Eltai sakė, kad, kaip ir anksčiau, teismui siūlė paleisti jo klientą už 1 mln. eurų užstatą, tačiau teismas ir vėl nesutiko su tokiu siūlymu. Savo nutartyje teismas mini tris pagrindus – kad verslininkas gali bėgti, slėptis, daryti naujus nusikaltimus, suėmimo pagrindai ir sąlygos nėra išnykusios.
„Įtarimų jau daugiau nepateikta. Įtarimai yra tokie, kurie leidžia užbaigti bylą baudžiamuoju įsakymu. Net jeigu būtų pripažintas N. Germanas kaltu, labai ženklią dalį bausmės jau būtų atlikęs. Su tokiais įtarimais suėmimo trukmė visiškai yra nesuderinama. Šiuo metu ir apklausos nevyksta“, – suėmimo trukme stebėjosi advokatas.
Pagal įstatymus, kardomajame suėmime praleistas laikas yra įskaitomas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jeigu tokią bausmę paskiria teismas. Skiriant piniginę baudą, kaip bausmę, suėmimo dienos prilyginamos tam tikram baudos dydžiui.
Anksčiau buvo skelbta, kad per kratas V. Germano kameroje buvo rasti 3 telefonai. Suimtiesiems draudžiama turėti mobiliuosius telefonus.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos, iš viso buvo sulaikyti ir įtarimai pareikšti 7 asmenims.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimu. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų sumą.
Taip pat siekiant nuslėpti veiklą nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai, jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas Jovitas Raškevičius, tarnyba pernai birželį pradėtame ikiteisminiame tyrime fokusuojasi į galimą poveikio darymą sudarant viešuosius pirkimus ir pinigų plovimą, kas susiję su „Foxpay“ teikiamomis paslaugomis viešajam sektoriui.
Kaip yra sakęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis, buvo nutarta anksčiau pradėtus įvairius ikiteisminius tyrimus sujungti į vieną tyrimą, kurio akiratyje ir atsidūrė įmonės „Foxpay“ veikla.
STT tyrimo ėmėsi, Lietuvos bankui atliekant patikrinimą dėl „Foxpay“ veiklos.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti net ik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau 15min.lt pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl kilusio skandalo dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu, tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
1986 metais gimęs V. Germanas žiniasklaidoje prisistatydavo verslininku, investuotoju, IT specialistu. Jis anksčiau kalėjo už sukčiavimą ir tai vadino jaunystės klaida.
